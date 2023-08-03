Зерновой коридор, заминированные поля и работа, несмотря на потери: как АПК продолжает трудиться в условиях войны

Вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года навсегда и существенно изменило жизнь всех ее жителей, повлекшие значительные жертвы среди гражданского населения, повреждение инфраструктуры и производственных активов, а также тяжелые человеческие, социальные и экономические потери. Агросектор страны, который до войны давал примерно 20% ВВП и не менее 40% валютной выручки, также понес значительные потери.

Но, несмотря на растерянность первых дней полномасштабной войны, украинские аграрии и сельхозкомпании продолжают работать, засевать поля и гарантировать продовольственную безопасность страны.

Сейчас трудно назвать хоть одну подотрасль или направление в АПК Украины, которые не затронули бы разрушительное влияние российской агрессии. Самыми тяжелыми вызовами для сельского хозяйства стали временная потеря части территорий, проблемы с логистикой агропродукции из-за блокады украинских морпортов, низких цен на сельхозсырье и соответствующее сокращение рентабельности агробизнеса, а также уничтожение имущества аграриев.

В номинации "Продовольственный фронт" рейтинга "Антикрихкість" победили компании МХП, Kernel, Нибулон и Астарта

Так, эксперты проекта KSE Institute приводят следующие цифры : по состоянию на апрель 2023 года агропромышленный комплекс страны получил $8,7 млрд только прямых убытков, из них:

· $4,65 млрд стоила уничтоженная и поврежденная сельхозтехника (в общей сложности 109,6 тыс. единиц);

· $1,87 млрд — стоимость уничтоженной и похищенной готовой сельхозпродукции (около 4 млн тонн);

· $1,33 млрд — стоимость уничтоженных зернохранилищ емкостью одновременного хранения 8,2 млн. тонн, а также 3,25 млн. тонн поврежденных элеваторных мощностей.

Однако аграрии получили и косвенные убытки. По данным KSE Institute, только к сентябрю 2022 года украинский АПК имел $34,25 млрд косвенных убытков. Главные факторы ущерба:

Снижение цен на экспортно ориентированные сельхозкультуры, из-за которых Украина потеряла почти $18,5 млрд. Последнее исследование проводилось почти год назад, поэтому актуальные цифры значительно выше .

Экспортноориентированные сельхозкультуры подешевели прежде всего из-за проблем с логистикой и морской блокадой. Длинные очереди на пограничных автомобильных и железнодорожных переходах из ЕС и возможные форс-мажорные обстоятельства при поставке агросырья заставляют зернотрейдеров закладывать все риски в закупочные цены украинского зерна, из-за чего оно стоит в Украине гораздо меньше, чем за границей.

К примеру, брокерская компания Barva Invest приводит такие актуальные цены: в украинских портах Дуная пшеница и кукуруза стоят соответственно $172/т и $173/т, тогда как на европейской бирже Euronext пшеница дороже на 36% ($235/т), а кукуруза - на треть ($231/т) .

Таким образом, украинский фермер работает с минимальной рентабельностью или себе в убыток . Этот вывод следует из данных Украинской зерновой ассоциации (УЗА): при стоимости кукурузы на евробирже $231/т, стоимость ее доставки из Украины составляет примерно $100/т при себестоимости выращивания $150/т. Невозможность заработать на выращивании сельхозсырья исключает возможность развития украинского АПК и привлечения инвестиций в агросектор.

Сокращение производства с/х культур из-за временной оккупации части территории страны и снижения урожайности в подконтрольных регионах. По данным KSE, эти потери составили $14,2 млрд на сентябрь 2022 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к середине февраля 2023 года примерно 18% территории страны (109 тыс. кв. км) остаются оккупированными РФ. Следовательно, урожай основных культур значительно сократился из-за уменьшения посевных площадей и снижения валовой урожайности, вызванной вынужденной экономией аграриев на удобрениях и необходимых товарно-материальных ценностях.

По данным УЗА, общий урожай ключевых сельхозкультур в 2022/2023 маркетинговом году (июль-июнь) составил 73,8 млн т , что на 30,6% меньше довоенных 106,4 млн т в 2021/2022 МГ. Прогнозируется и дальнейшее снижение валовых объемов урожая: в 2023/2024 МГ ожидают сокращение еще на 6,3% - до 69,1 млн т .

Зерновой коридор и попытки установить альтернативные маршруты

До полномасштабной войны Украина была главным мировым экспортером подсолнечного масла, по продажам кукурузы занимала второе место, ячмень — третье, а также обеспечивала 10% глобального спроса на пшеницу. По данным Всемирной продовольственной программы, экспортированной из Украины агропродукции хватало, чтобы прокормить 400 млн человек, то есть в десять раз больше населения Украины.

Российская блокада украинских морпортов остановила аграрный экспорт из Украины : в марте 2022 года удалось экспортировать едва 0,3 млн т зерна, тогда как в феврале 2022-го этот показатель составил почти 2 млн т. Однако от блокады пострадали не только украинцы, а перед многими другими странами встала перспектива дефицита продовольствия.

В целом, Украина в 2022 году планировала собрать 65–67 млн т нового урожая. При внутреннем потреблении на уровне 18 млн т у нее на экспорт осталось бы 50 млн т урожая 2022 года и еще примерно 18 млн т переходных запасов с 2021 года. Из-за реальной возможности голода в беднейших странах Азии и Африки мировые лидеры начали искать возможность экспортировать около 70 млн т зерна, заблокированного россиянами в Украине.

В результате переговоров Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года подписали соглашение об экспорте зерна через утвержденный морской коридор. Аналогичный документ подписали Турция, ООН и Россия. Таким образом, Украина не заключала никаких договоров с россией .

По данным УЗА, за год действия "зернового коридора" через него прошло около 30 млн т зерновых и масличных культур (без учета масла, шротов и т.п.). Процессу нормального агроэкспорта мешал саботаж со стороны российских инспекторов, безосновательно блокировавших движение судов с зерном. Так что " зерновой коридор" почти не работал с июня 2023 года, хотя в общем это соглашение позволило Украине вывезти большую часть накопленного на элеваторах зерна.

Из-за спровоцированного россией простоя суден с зерном Украина понесла убытки на более чем $1 млрд, что заставило украинских зернотрейдеров развивать альтернативные пути экспорта. Сейчас ключевой агробизнес развивает перевалку зерна через порты Дуная. Компания "Кернел" планирует к концу 2023 года построить собственный перегрузочный терминал "Девелопмент Рени Терминал" с мощностью переработки до 60 тыс. т зерна ежемесячно, а "Нибулон" превращает Измаильский зерновой терминал в полноценный элеватор.

Зерновики отмечают, что для Украины больше не принципиально продлевать Стамбульское соглашение, его можно не подписывать снова, если удастся организовать рейдовую перевалку барж с зерном в румынских территориальных водах. Тогда страна сможет увеличить пропускную способность дунайских портов еще на 1 млн т: с нынешнего фактического предела в 2,2–2,3 млн т зерна в месяц до почти 3,5 млн т . В сочетании с экспортом автомобильным и железнодорожным транспортом это обеспечит поставку зерна на внешние рынки без участия такого ненадежного партнера, как россия.

Возможность продления соглашения по экспорту зерна сейчас выглядит все маловероятней, учитывая отказ россии от переподписания соглашения и массированные ракетные обстрелы портов Большой Одессы, в результате которых было разрушено до 40% экспортной инфраструктуры. Предварительный подсчет показывает, что для полноценного восстановления пострадавших объектов понадобится не менее года.

Утраты людей и имущества

После начала агрессии Россия начала целенаправленно уничтожать украинские сельхозпредприятия и зернохранилища. Ракетные обстрелы элеваторов и ферм российские пропагандисты объясняли якобы хранением на них взрывчатки для ВСУ и украинской военной техники.

В большом списке уничтоженных РФ активов агрокомпаний можно выделить уничтожение нескольких зерновых терминалов холдинга "Нибулон", в том числе перегрузочный комплекс в Херсонской области, который затопило в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Зерновой терминал "Кернела" в порту Черноморская недавно подвергся ракетной атаке со стороны россии, что привело к частичному уничтожению и повреждению 60 тыс. т зерна, уже подготовленного к отправке в Китай.

Однако на войне агрокомпании теряют не только имущество, но и людей . Так, в июле 2022 года в своем доме в Николаеве в результате российской ракетной атаки погиб генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. По состоянию на сегодня почти 1300 сотрудников "Кернела", примерно 300 "Астарты", более 2000 сотрудников МХП мобилизовались для защиты Украины. За прошлый год 14 работников "Кернела" погибли, 51 ранен, "Астарта" потеряла 16 бойцов.

Война создала новые и усугубила существующие проблемы в АПК

Российская агрессия создала и другую проблему для агросектора — заминирование сельхозземель. Потенциально загрязненными минами и остатками снарядов остаются 170 тыс. кв. км территории Украины, в том числе 470 тыс. га земель сельхозназначения. Правительство настроено до конца 2023 года вернуть в эксплуатацию до 35% заминированных сельхозземель, однако крупные агрокомпании проводят разминирование собственными силами там, где это возможно.

Да, "Нибулону" удалось к апрелю 2023-го разминировать и вернуть в возделывание пятую часть заминированных россиянами земель — более 1 тыс. га. В общей сложности под оккупацией остается 25 тыс. га земельного банка агрохолдинга.

До сих пор до конца не определен ущерб от уничтожения россиянами плотины Каховской ГЭС, из-за чего большинство мелиоративных систем страны лишились доступа к воде для орошения. Террористический акт россиян фактически оставил без воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской области. Ущерб Украины составляет почти $1,5 млрд, но это не финальная сумма. Кроме того, неизвестным остается будущее сельского хозяйства в южных областях: ближайшем десятилетии региону грозит изменение экосистемы и превращение в пустыню .

С октября 2022 в лексикон украинцев вошло новое слово — блекаут. Тогда Россия начала обстреливать ракетами и дронами критически важные объекты энергетической инфраструктуры. В результате остановилась работа перерабатывающих предприятий АПК, особенно пострадало производство молока и хлеба, животноводство, нарушилась работа элеваторов.

Несмотря на закупку хозяйствами генераторов для резервного питания, проблема до сих пор до конца не решена: осенью вполне возможны новые российские обстрелы электростанций, что нанесет бизнесу новый ущерб и повлечет за собой новые простои и потери сырья.

Помимо вышеперечисленных проблем, список вызовов для АПК можно продолжать довольно долго. Среди важнейших:

· Сложность бронирования персонала агрокомпаний от мобилизации в ВСУ и недостаточность рынка квалифицированных работников.

· Слабая защита прав собственности и рейдерство.

· Проблемы производителей питания при расчетах с торговыми сетями.

· Непредсказуемые регулятивные деяния страны, неизменные конфигурации законодательства.

· Трудности с возвратом НДС экспортерам.

· Отсутствие у АПК свободных оборотных средств для развития и проблемы с привлечением финансирования.

· Необходимость адаптации агротехнологических подходов и реструктуризации посевных площадей.

· Полная перестройка логистической системы и другие вызовы.

Какие перспективы на ближайший год?

Скорее всего, у в ближайшем году в агросекторе будет продолжаться тенденция к жесткой экономии на всех статьях расходов, оптимизации технологий выращивания, а в отдельных случаях - отказа сеяться. В условиях двухзначной цифры ежегодной инфляции и роста цен на всю линейку товаров, от удобрений и семян до горючего и технических сервисов, каждый хозяин предстанет перед сложным выбором при закупках ТМЦ.

Также сельхозпроизводителям стоит взвешенно подходить к выбору посевных культур, севообороты и технологии выращивания. Однако не следует забывать, зачем вообще существует АПК: агросектор должен продолжать работать, сеять и возделывать землю, производить продовольствие, которое спасет Украину и мир от голода.

"Независимо от того, что нам готовит будущее, необходимо искать новые возможности. Несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать. В 2022 году сумма инвестиций составляла $100 млн. Это были, в частности, проекты, которые мы начали еще до войны. Один из них – запуск завода по переработке подсолнечника. Также это элеваторные мощности, с/х техника, оборудованная элементами точного земледелия, инвестиции в транспортную логистику», – рассказывает Сергей Доброгорский, заместитель председателя правления по агронаправлению МХП.