Владелец "Нибулона" рассказал, сколько пострадавших от войны земель компания вернула в обработку

Агрохолдинг "Нибулон" 28 апреля получил сертификат от Минобороны для проведения работ по гуманитарному разминированию, благодаря чему специалистам компании уже удалось вернуть в обработку более 1 тыс. га сельхозугодий в южных областях Украины и провести на них посевную. Об этом владелец холдинга Андрей Вадатурский рассказал в эксклюзивном интервью для спецпроекта KPMG Review Magazine, которое в ближайшее время будет опубликовано на сайте компании.

Андрей Вадатурский отмечает в интервью, что в настоящее время 25 тыс. га сельхозземель "Нибулона" оккупированы и заминированы. Из них 5 тыс. га деоккупировано украинскими войсками, а более 1 тыс. га на освобожденных территориях уже пригодны для сельскохозяйственной деятельности. В целом, до полномасштабного российского вторжения земельный банк холдинга составлял более 80 тыс. га .

Сейчас "Нибулон" уже получил статус оператора по разминированию и первый сертификат на нетехническое обследование. Нашим специалистам уже удалось вернуть в экономику более 1 тыс. га земли в южных областях Украины и провести там посевную. Осенью будем собирать там урожай". Андрей Вадатурский владелец компании "Нибулон"

По его словам, холдинг в октябре 2022 года принял решение развивать новое направление деятельности, для чего создал собственное подразделение по разминированию земель. Его финансирование, закупка спецоборудования и подготовка персонала осуществляется благодаря собственным средствам холдинга, грантовой помощи, а также привлеченным займам.

СЕО "Нибулона" в интервью "KPMG в Украине" назвал и всеукраинские данные по заминированным территориям - всего в результате взрывоопасными предметами (ВНП) загрязнено 7 млн га, или 20% от сельскохозяйственных угодий.

Это примерно 25 млн тонн дополнительного поступления экспорта из Украины, что примерно равняется импорту всеми странами Северной Африки. Существует военное правило, говорящее о том, что один день войны – это один месяц разминирования. То есть уже сейчас вопрос разминирования будет стоять в Украине остро еще около 30 лет ”. Андрей Вадатурский владелец компании "Нибулон"

В свою очередь, в "Нибулоне" объяснили, что специалисты по разминированию компании проводят нетехническое обследование территорий своего Снегиревского филиала, где собирают всю необходимую информацию о состоянии загрязнения земель ВНП. Далее специалисты оценивают степень загрязнения территорий и устанавливают перечень земель, на которых фактически не велись боевые действия, и где отсутствует загрязнение ВНП. Соответствующий итоговый отчет представляется в Центр противоминной деятельности Минобороны Украины, после чего ведомство признает обследованные территории пригодными для ведения хозяйственной деятельности

"Полное разминирование Снигиревского филиала будет означать разблокировку пятой части от всех загрязненных ВНП земель "Нибулона". Самое главное – это позволит местным жителям вернуть рабочие места и кормить свои семьи, параллельно восстанавливая полностью разрушенные миром дома и постепенно возвращаться", – объясняют в пресс-службе холдинга.

Однако основной проблемой для разминирования прифронтовых территорий являются российские обстрелы, поскольку действующее законодательство не позволяет проводить гуманитарное разминирование ближе 20 км к линии фронта . Это пока ограничивает "нибулоновских" саперов, поскольку часть полей в Снигиревской громаде находится недалеко от прежних позиций российских захватчиков, и следует быть критически внимательными при обследовании таких территорий.

В компании добавляют, что проводить обследование прифронтовых территорий иногда просто бесполезно - после повторных обстрелов со стороны РФ всякий раз требуется повторное обследование земучастков.

Полная версия интервью с председателем совета директоров "Нибулона" Андреем Вадатурским о планах на 2023 год, строительство годового зернового терминала и послевоенное восстановление Украины будет опубликована на сайте "KPMG в Украине" для проекта KPMG Review Magazine.