Власник "Нібулона" розповів, скільки постраждалих від війни угідь компанія повернула до обробітку

Агрохолдинг "Нібулон" 28 квітня отримав сертифікат від Міноборони для проведення робіт з гуманітарного розмінування, завдяки чому фахівцям компанії вже вдалося повернути в обробіток більше 1 тис. га сільгоспугідь в південних областях України, та провести на них посівну. Про це власник холдинга Андрій Вадатурський розповів в ексклюзивному інтерв'ю для спецпроекту KPMG Review Magazine, яке найближчим часом буде опубліковане на сайті компанії.

Андрій Вадатурський зазначає в інтерв'ю, що наразі 25 тис. га сільгоспземель "Нібулона" є окупованими та замінованими. З них 5 тис. га деокуповано українськими військами, а більше 1 тис. га на звільнених територіях вже придатні для сільськогосподарської діяльності. Загалом, до повномасштабного російського вторгнення земельний банк холдингу складав більше 80 тис. га.

Станом на зараз "Нібулон" вже отримав статус оператора з розмінування та перший сертифікат на нетехнічне обстеження. Нашим фахівцям вже вдалося повернути в економіку більше 1 тис. га землі у південних областях України та здійснити посівну. Восени будемо збирати там врожай". Андрій Вадатурський власник компанії "Нібулон"

За його словами, холдинг у жовтні 2022 року прийняв рішення започаткувати новий напрям діяльності, для чого створив власний підрозділ із розмінування земель. Його фінансування, закупівля спецобладнання та підготовка персоналу здійснюється завдяки власним коштам холдингу, грантовій допомозі, а також залученим позикам.

СЕО "Нібулону" в інтерв'ю "KPMG в Україні" назвав і всеукраїнські дані по замінованих територіях - загалом через війну вибухонебезпечними предметами (ВНП) забруднено 7 млн га, або 20% від сільськогосподарських угідь.

Це приблизно 25 млн тонн додаткового надходження експорту з України, що дорівнює приблизно імпорту всіма країнами Північної Африки. Існує військове правило, яке говорить про те, що один день війни – це один місяць розмінування. Тобто вже зараз питання розмінування буде стояти в Україні гостро ще близько 30 років". Андрій Вадатурський власник компанії "Нібулон"

В свою чергу, в "Нібулоні" пояснили, що спеціалісти з розмінування компанії проводять нетехнічне обстеження територій своєї Снігурівської філії, де збирають всю необхідну інформацію про стан забруднення земель ВНП. Далі фахівці оцінюють ступінь забруднення територій, та встановлюють перелік земель, на яких фактично не велись бойові дії, і де відсутнє забруднення ВНП. Відповідний підсумковий звіт подається до Центру протимінної діяльності Міноборони України, після чого відомство визнає обстежені території придатними для ведення господарської діяльності.

"Повне розмінування Снігурівської філії означатиме розблокування п’ятої частини від усіх забруднених ВНП земель "Нібулона". Найголовніше – це дасть можливість місцевим жителям повернути робочі місця та годувати свої сім’ї, паралельно відновлюючи вщент зруйновані рашистами будинки та поступово повертаючись до мирного життя", - пояснюють в прес-службі холдингу.

Однак, основною проблемою для розмінування прифронтових територій є російські обстріли, оскільки діюче законодавство не дозволяє проводити гуманітарне розмінування ближче 20 км до лінії фронту . Це поки обмежує "нібулонівських" саперів, оскільки частина полів в Снігурівській громаді знаходиться неподалік від колишніх позицій російських загарбників, і варто бути критично уважними під час обстеження таких територій.

В компанії додають, що проводити обстеження прифронтових територій іноді просто марне - кожного разу знадобиться проводити нове обстеження після повторних обстрілів з боку РФ.

Повна версія інтерв'ю з головою ради директорів "Нібулону" Андрієм Вадатурським про плани на 2023 рік, будівництво річного зернового терміналу та повоєнне відновлення України буде опублікована на сайті "KPMG в Україні" для проекту KPMG Review Magazine.