Україна запустить нову фондову біржу: підписано меморандум з ЄБРР про розвиток ринку капіталу

11 липня 2025 року, під час Конференції з питань відновлення України (URC 2025), яка проходила у Римі, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку ринку капіталу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Документ передбачає створення повноцінної інфраструктури для запуску нової фондової біржі в Україні.

Підписантами меморандуму стали Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку та ЄБРР. Серед підписантів — міністр фінансів Сергій Марченко, міністр економіки Юлія Свириденко, голова НБУ Андрій Пишний, тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацкомісії Ярослав Шляхов та президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Угода має на меті створення ефективного, прозорого та привабливого для інвесторів ринку капіталу, що стане джерелом фінансування для відновлення та зростання української економіки. У рамках домовленостей планується створення єдиного холдингу, який об’єднає ключові елементи інфраструктури ринку капіталу, зокрема біржову торгівлю, кліринг, розрахунки та зберігання цінних паперів. Держава братиме участь у новій структурі на рівні не менше 25%.

Передбачено також залучення міжнародного стратегічного інвестора, якого обиратимуть на публічному конкурсі. Крім того, планується оптимізувати управління Національним депозитарієм України та Розрахунковим центром. Підписання меморандуму відкриває шлях до законодавчих змін, реформування ринкових інституцій та практичного запуску нової біржової інфраструктури.

Додамо, в оточенні президента України Володимира Зеленського розглядають можливість заміни нинішнього керівництва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на чолі з Русланом Магомедовим.