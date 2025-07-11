ПриватБанк приєднався до Хартії стійкості людського капіталу України та ЄБРР

ПриватБанк разом із провідними українськими компаніями, серед яких група Нафтогаз, ДТЕК та “Метінвест”, став одним із перших учасників “Хартії стійкості людського капіталу” України та ЄБРР. Цю ініціативу було представлено під час Конференції URC2025 у Римі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

ПриватБанк і Хартія стійкості людського капіталу

ПриватБанк разом із провідними українськими компаніями — групою Нафтогаз, ДТЕК та "Метінвест" — став одним із перших підписантів "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР. Цю Хартію, що включає дев’ять ключових принципів і відкрита для відповідального українського бізнесу, було офіційно представлено на Конференції з відновлення України URC2025 у Римі. Презентацію здійснили перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко разом із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Хартія покликана сформувати спільне бачення та практичні підходи до збереження і розвитку людського капіталу в умовах війни та післявоєнного відновлення. Основні напрямки роботи - обмін передовим досвідом, створення активної спільноти учасників та об'єднання зусиль для сприяння більш стійкому відновленню людського капіталу в Україні.

"Це рамка документів, яка встановлює новий стандарт для відповідального бізнесу, для орієнтованого на людину лідерства в українському приватному секторі. Це не просто набір принципів, а інструмент для дій", – зазначила Юлія Свириденко.

ПриватБанк приєднався до ініціативи, приділяючи особливу увагу інклюзивності в українському бізнесі та розвитку рівних можливостей як для працівників, так і для клієнтів. До розробки документу активно долучалися і експерти банку. Хартія покликана стати потужним рушієм системних змін, допомагаючи українському бізнесу вже сьогодні формувати більш стійке та відповідальне середовище для всіх, незалежно від життєвих обставин, спричинених війною.

Голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт відзначив, що війна триває і змінює життя багатьох — ветеранів, людей з інвалідністю, сімей загиблих, вимушено переміщених осіб. Відновлення лише починається, тому бізнесу не варто чекати на її завершення, а слід діяти вже зараз: адаптувати умови праці, навчати співробітників та створювати простір, де кожен відчуває підтримку й повагу. Для ПриватБанку це не просто слова, а щоденна робота з 18 мільйонами клієнтів і тисячами працівників по всій країні.

Раніше повідомлялось, що ПриватБанк приєднався до SME Resilience Alliance — міжнародної ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу в Україні.