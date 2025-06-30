ПриватБанк виставить на торги "безнадійні" кредити на 5,2 млрд грн: умови продажу

ПриватБанк виставить на торги кредити, які були визнані "безнадійними", на загальну суму 5,2 млрд грн. Для участі в аукціоні учасникам потрібно зареєструватися до 30 липня 2025 року на платформі "СЕТАМ".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

"Наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем, який включає понад 658 тисяч споживчих кредитів наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів", — повідомили у банку.

Банк зазначає, що для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані, а також мешканці територій, на яких проводяться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Умови продажу

Права вимоги за таким портфелем включають лише тіло кредиту та нараховані відсотки. Продаж боргу буде здійснюється шляхом проведення електронних торгів, які складаються з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Мінімальна ціна продажу лоту складає 1,20 (одна ціла двадцять сотих) % від початкової (стартової) ціни лоту.

Хто може прийняти участь

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають діючу ліцензію на надання коштів у позику або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

Професійним учасникам ринку пропонується до 30 липня 2025 року зареєструватися на платформі системи електронних торгів Мін’юсту OpenMarket ДП “СЕТАМ” для придбання прав вимоги за портфелем споживчих кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 5,2 млрд грн, яка є початковою (стартовою) ціною лоту.

Нагадаємо, міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, планує покрити половину ризиків за портфелем нових фінансових інструментів державного ПриватБанку.