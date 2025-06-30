ПриватБанк выставит на торги "безнадежные" кредиты на 5,2 млрд грн: условия продажи

ПриватБанк выставит на торги кредиты, признанные "безнадежными", на общую сумму 5,2 млрд грн. Для участия в аукционе участникам необходимо зарегистрироваться до 30 июля 2025 года на платформе "СЕТАМ".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

"Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение по организации продаж права требования по портфелю, который включает более 658 тысяч потребительских кредитов предоставленных физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов", — сообщили в банке.

Банк отмечает, что для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные, а также жители территорий, на которых проводятся активные боевые действия или временно оккупированы.

Условия продажи

Права требования по такому портфелю включают только тело кредита и начисленные проценты. Продажа долга будет осуществляться путем проведения электронных торгов, состоящих из автоматического пошагового снижения начальной (стартовой) цены лота, этапов подачи закрытых ценовых предложений и ценового предложения. Минимальная цена продажи лота составляет 1,20 (одна целая двадцать сотых) % от первоначальной (стартовой) цены лота.

Кто может принять участие

К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление средств в ссуду или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.

Профессиональным участникам рынка предлагается до 30 июля 2025 года зарегистрироваться на платформе системы электронных торгов Минюста OpenMarket ГП "СЕТАМ" для приобретения прав требования по портфелю потребительских кредитов физических лиц общей задолженностью на сумму 5,2 млрд грн, которая является первоначальной (стартовой) ценой лота.

Напомним, международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует покрыть половину рисков по портфелю новых финансовых инструментов государственного ПриватБанка.