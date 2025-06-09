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ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

автокредит
Каждый пятый новый автомобиль в Украине покупается в кредит / Depositphotos

С начала 2025 украинцы взяли кредиты на новые автомобили в ПриватБанке на сумму 2 миллиарда гривен. В целом, каждый пятый новый автомобиль, приобретенный в Украине, сейчас финансируется за счет кредита.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Как утверждает Дмитрий Мусиенко, член правления банка по розничному рынку, за первые пять месяцев года кредиты на новые автомобили получили 2 300 клиентов банка.

Сейчас каждый пятый автомобиль из приобретенных в Украине уже профинансирован за счет кредита, а доля ПриватБанка на рынке автокредитования новых авто с начала 2025 года составила 44%.

Фото 2 — ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

Где больше всего покупают новые автомобили в кредит:

  • Киев – 45% от общего количества
  • Днепр – 9%
  • Львов – 6%
  • Одесса – 5%
  • Харьков – 5%
Фото 3 — ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

Кто чаще покупает автомобили в кредит

По данным статистики ПриватБанка, чаще новых автомобилей в кредит покупают мужчины — их доля составляет 58% в портфеле автокредитов банка.

Почти половина – 43% украинцев, покупающих автомобили в кредит ПриватБанка – клиенты в возрасте от 36 до 45 лет.

Клиенты старше 46 лет составляют долю в 34% портфеля автокредитов, а молодежь от 21 до 35 лет – 23% соответственно. Чаще клиенты берут авто в кредит на 5 лет, эта динамика сохраняется с предыдущих периодов.

Фото 4 — ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

Тренды 2025 года и популярные бренды

А трендом 2025 года останется увеличение спроса на электрические автомобили и гибриды, доля которых среди приобретенных авто в кредит по сравнению с 2024 годом выросла до 16% и 18% соответственно.

Фото 5 — ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

Среди самых популярных в Украине автомобильных брендов чаще всего покупают в кредит от ПриватБанка авто марки Toyota, Hyundai, Skoda, PEUGEOT, Mazda, на которые действуют специальные условия кредитования.

Фото 6 — ПриватБанк выдал 2 миллиарда гривен на автокредиты с начала 2025 года

Напомним, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.

Автор:
Татьяна Бессараб