Цены на подержанные автомобили в мае: где стоимость была самой высокой и самой низкой

Средние цены на легковые автомобили с пробегом в мае 2025 существенно варьировались в зависимости от региона. По данным мониторинга объявлений о продаже, самые дорогие предложения традиционно были в столице и на западе Украины, в то время как самые низкие в приграничных и прифронтовых регионах.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Самые высокие средние цены зафиксированы:

Киев и Киевская область — $8 800;

— $8 800; Львовская область — $7 800;

— $7 800; Закарпатская область — $7 000.

По мнению аналитиков, такие цены обусловлены развитой логистикой, активным импортом и высокой покупательной способностью жителей этих регионов. Часто здесь представлено больше автомобилей, недавно пригнанных из-за границы.

В центральных и западных областях большинство б/у авто стоят в пределах $5 500 – $6 600, что является типичным уровнем для машин среднего возраста, с европейским или местным происхождением.

Самые низкие цены зафиксированы в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий:

Донецкая область — $2 800;

— $2 800; Херсонская область — $2 800;

— $2 800; Луганская область — $3 500

Здесь рынок подержанных авто характеризуется уменьшенным спросом, ограниченным предложением и преобладанием более старых моделей более низкого ценового сегмента.

В региональном разрезе вторичный авторынок остается неоднородным: на западе и в центре страны сохраняется стабильный спрос и импорт, в то время как на востоке наблюдается постепенное сокращение автопарка.

О том, что происходило с ценами на авто с пробегом в Украине читайте в материале Delo.ua.