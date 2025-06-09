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Цены на подержанные автомобили в мае: где стоимость была самой высокой и самой низкой
Средние цены на легковые автомобили с пробегом в мае 2025 существенно варьировались в зависимости от региона. По данным мониторинга объявлений о продаже, самые дорогие предложения традиционно были в столице и на западе Украины, в то время как самые низкие в приграничных и прифронтовых регионах.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.
Самые высокие средние цены зафиксированы:
- Киев и Киевская область — $8 800;
- Львовская область — $7 800;
- Закарпатская область — $7 000.
По мнению аналитиков, такие цены обусловлены развитой логистикой, активным импортом и высокой покупательной способностью жителей этих регионов. Часто здесь представлено больше автомобилей, недавно пригнанных из-за границы.
В центральных и западных областях большинство б/у авто стоят в пределах $5 500 – $6 600, что является типичным уровнем для машин среднего возраста, с европейским или местным происхождением.
Самые низкие цены зафиксированы в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий:
- Донецкая область — $2 800;
- Херсонская область — $2 800;
- Луганская область — $3 500
Здесь рынок подержанных авто характеризуется уменьшенным спросом, ограниченным предложением и преобладанием более старых моделей более низкого ценового сегмента.
В региональном разрезе вторичный авторынок остается неоднородным: на западе и в центре страны сохраняется стабильный спрос и импорт, в то время как на востоке наблюдается постепенное сокращение автопарка.
О том, что происходило с ценами на авто с пробегом в Украине читайте в материале Delo.ua.