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Что происходит с ценами на авто с пробегом в Украине: итоги мая 2025 года

Рынок подержанных авто
Рынок подержанных авто в мае 2025

За последние 12 месяцев на украинских интернет-площадках было размещено почти 2,6 миллиона уникальных объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

Наибольший пик активности продавцов пришелся на май 2024 года, когда было добавлено 248,3 тысяч новых объявлений.

Динамика предложений

Количество вновь созданных объявлений продемонстрировало незначительный рост с апреля по май 2025 года – на 2,1% (с 213,8 тыс. до 218,3 тыс.). Однако по сравнению с маем 2024 года (248,3 тыс. предложений) текущий объем объявлений меньше на 12,1%.

Потенциальная финансовая стоимость всех предлагавшихся к продаже автомобилей в мае 2025 года составила примерно $2,1 миллиарда .

Фото 2 — Что происходит с ценами на авто с пробегом в Украине: итоги мая 2025 года

Ценовая структура

Анализ ценовой структуры рынка подержанных авто за май 2025 года показывает, что наибольшее количество объявлений сосредоточено в бюджетном сегменте: 10,4% предложений приходится на авто стоимостью от $1000 до $2000, а 9% – от $2000 до $3000. Значительная часть, более четверти всех объявлений, находится в диапазоне $3000-$6000 .

В то же время наблюдается заметный рост сегмента премиум-автомобилей (от $20 000 и выше ), доля которого увеличилась на 1,1% и составила 9,4% от общего количества. Это может свидетельствовать об активизации импорта новых автомобилей из Европы и США. В среднеценовых диапазонах ($7000-$15000) доля постепенно уменьшается.

Фото 3 — Что происходит с ценами на авто с пробегом в Украине: итоги мая 2025 года

Средняя цена по типу топлива

  • В разрезе типа силовой установки, самая низкая средняя цена ($2550, что на $150 меньше, чем в марте) имеют легковые автомобили с газобаллонным оборудованием .
  • Бензиновые автомобили, являющиеся самым массовым сегментом рынка, занимают среднее положение с текущей средней ценой $5950 (на $50 меньше, чем месяцем ранее).
  • Средняя цена на дизельные легковые автомобили с пробегом выросла на $200 в месяц и составляет $7400 .
Фото 4 — Что происходит с ценами на авто с пробегом в Украине: итоги мая 2025 года

Напомним, что в апреле 2025 года украинский авторынок продолжил демонстрировать умеренную активность, сохраняя региональные отличия в динамике продаж. Больше всего сделок с подержанными легковыми автомобилями традиционно было заключено в столице и центральных регионах, тогда как на востоке и юге спрос оставался низким из-за близости к зоне боевых действий.

Автор:
Татьяна Бессараб