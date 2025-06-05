Що відбувається з цінами на авто з пробігом в Україні: підсумки травня 2025 року

Протягом останніх 12 місяців на українських інтернет-майданчиках було розміщено майже 2,6 мільйона унікальних оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Найбільший пік активності продавців припав на травень 2024 року, коли було додано 248,3 тисячі нових оголошень. Натомість найнижчі показники зафіксовано у грудні минулого року – 177,7 тисячі пропозицій.

Динаміка пропозицій

Кількість новостворених оголошень продемонструвала незначне зростання з квітня по травень 2025 року – на 2,1% (з 213,8 тис. до 218,3 тис.). Однак у порівнянні з травнем 2024 року (248,3 тис. пропозицій) поточний обсяг оголошень є меншим на 12,1%.

Потенційна фінансова вартість усіх автомобілів, що пропонувалися до продажу в травні 2025 року, склала приблизно $2,1 мільярда. Це значення відповідає середньостатистичним щомісячним показникам, які коливаються навколо $2 мільярдів.

Цінова структура

Аналіз цінової структури ринку вживаних авто за травень 2025 року показує, що найбільша кількість оголошень зосереджена в бюджетному сегменті: 10,4% пропозицій припадає на авто вартістю від $1000 до $2000, а 9% – від $2000 до $3000. Значна частка, понад чверть усіх оголошень, знаходиться в діапазоні $3000-$6000.

Водночас, спостерігається помітне зростання сегмента преміум-автомобілів (від $20 000 і вище), частка якого збільшилася на 1,1% і склала 9,4% від загальної кількості. Це може свідчити про активізацію імпорту новіших авто з Європи та США. У середньоцінових діапазонах ($7000-$15000) частка поступово зменшується.

Середня ціна за типом пального

У розрізі типу силової установки, найнижчу середню ціну ($2550, що на $150 менше, ніж у березні) мають легкові автомобілі з газобалонним обладнанням .

. Бензинові автомобілі , що є наймасовішим сегментом ринку, займають середнє положення із поточною середньою ціною $5950 (на $50 менше, ніж місяцем раніше).

, що є наймасовішим сегментом ринку, займають середнє положення із поточною середньою ціною (на $50 менше, ніж місяцем раніше). Середня ціна на дизельні легкові авто з пробігом зросла на $200 за місяць і становить $7400.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.