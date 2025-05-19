Авторинок України у квітні: як змінювалась активність в регіонах

У квітні 2025 року український авторинок продовжив демонструвати помірну активність, зберігаючи регіональні відмінності у динаміці продажів. Найбільше угод із вживаними легковими автомобілями традиційно було укладено в столиці та центральних регіонах, тоді як на сході та півдні — попит залишався низьким через близькість до зони бойових дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

При цьому імпорт машин з пробігом зростав, зосереджуючись переважно у прикордонних західних областях, а сегмент нових авто демонстрував обережне зростання, зосереджене в Києві та навколо нього.

У сегменті внутрішнього ринку, де реєструються перепродажі вживаних авто в межах України, зафіксовано майже 74,3 тисячі угод купівлі-продажу. У порівнянні з березнем 2025 року це на 1,6% менше, а якщо порівнювати з квітнем минулого року — падіння становить 40,7%.

Варто зауважити, що у квітні 2024 року ще тривав так званий "бум переписувань" — період підвищеної активності на внутрішньому ринку. Лідерами за кількістю угод очікувано стали Київська область і місто Київ. До трійки найбільш активних регіонів долучилася і Дніпропетровська область, яка лише трохи випередила Львівську.

Найнижчі показники зафіксовано у Донецькій та Херсонській областях, що пояснюється частковою окупацією територій та близькістю до лінії фронту. Дані щодо АР Крим та Луганської області залишаються відсутніми.

Щодо імпорту вживаних автомобілів, які були вперше зареєстровані в Україні, у квітні 2025 року було зареєстровано 20,5 тисячі таких машин. Це на 2% більше, ніж у березні, і на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше вживаних авто завезли до Львівської області — тут традиційно високі показники через географічну близькість до західного кордону та розвинену інфраструктуру автомобільного бізнесу.

Столиця поступилася Львову та опинилася на другій позиції, третє місце посіла Київська область. Найменші обсяги імпорту також були зафіксовані у Донецькій та Херсонській областях.

На ринку нових легкових автомобілів у квітні 2025 року українці та вітчизняні компанії придбали загалом 5,7 тисячі машин. Порівняно з квітнем 2024 року ринок продемонстрував невелике зростання — на 1,2%. Якщо ж порівнювати із березнем цього року, приріст становить 14,6%.

У цьому сегменті найвищу активність традиційно показало місто Київ, що пояснюється високою концентрацією населення, великою кількістю комерційних структур, державних установ із власними автопарками, а також роботою лізингових компаній, які здебільшого реєструють транспортні засоби саме за київськими адресами.

Друге місце за обсягами нових реєстрацій посіла Київська область, а третє — Дніпропетровська.

Загальна картина ринку демонструє стабільну регіональну структуру, де західні та центральні області залишаються найбільш активними, а прифронтові території — найменш динамічними.

Додамо, у першому кварталі 2025 року на українському авторинку в сегменті легкових автомобілів зафіксовано зниження активності за всіма основними напрямами.