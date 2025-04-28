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Авторинок України у першому кварталі 2025 року скоротився в усіх сегментах

автомобілі
У 2025 році українці купували менше нових та вживаних авто / Depositphotos

У першому кварталі 2025 року на українському авторинку в сегменті легкових автомобілів зафіксовано зниження активності за всіма основними напрямами.

Про це свідчать дані, оприлюднені Інститутом досліджень авторинку.

На внутрішньому ринку перепродажів сервісні центри МВС зареєстрували майже 213 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легковиків, що на 17,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Фото 2 — Авторинок України у першому кварталі 2025 року скоротився в усіх сегментах

Найвищу активність у цьому сегменті продемонстрували Київська область, місто Київ та Дніпропетровська область. Найменшу — Донецька і Херсонська області через часткову окупацію та близькість до лінії фронту. 

Імпорт вживаних автомобілів також продемонстрував зменшення: протягом січня-березня було вперше зареєстровано 52,2 тисячі легковиків із-за кордону, що на 11,6% менше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Фото 3 — Авторинок України у першому кварталі 2025 року скоротився в усіх сегментах

Лідером за кількістю перших реєстрацій стала Львівська область, далі йдуть Київ та Київська область. Найнижчі показники зафіксовані у Донецькій і Херсонській областях.

Щодо ринку нових легковиків, то в першому кварталі українці та підприємства придбали 14,3 тисячі автомобілів, що на 16,5% менше за торішній показник. У середньому автосалони продавали близько 4,8 тисячі машин на місяць.

Лідером продажів традиційно залишилася столиця, далі — Київська та Дніпропетровська області. Найнижчі результати знову зафіксовані у Херсонській та Донецькій областях.

Додамо, у першому кварталі 2025 року найбільшим попитом серед українських автомобілістів користувалися нові легкові автомобілі сірого кольору. Третина усіх придбаних нових авто була саме цього забарвлення.

Автор:
Тетяна Гойденко