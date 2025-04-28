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Авторынок Украины в первом квартале 2025 года сократился во всех сегментах

автомобили
В 2025 году украинцы покупали меньше новых и подержанных авто / Depositphotos

В первом квартале 2025 года на украинском авторынке в сегменте легковых автомобилей зафиксировано снижение активности по всем основным направлениям.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Институтом исследований авторынка.

На внутреннем рынке перепродаж сервисные центры МВД зарегистрировали почти 213 тысяч сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 17,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото 2 — Авторынок Украины в первом квартале 2025 года сократился во всех сегментах

Высокую активность в этом сегменте продемонстрировали Киевская область, город Киев и Днепропетровская область. Наименьшее — Донецкая и Херсонская области из-за частичной оккупации и близости к линии фронта.

Импорт подержанных автомобилей также продемонстрировал уменьшение: в течение января-марта было впервые зарегистрировано 52,2 тысяч легковых автомобилей из-за рубежа, что на 11,6% меньше, чем в первом квартале 2024 года.

Фото 3 — Авторынок Украины в первом квартале 2025 года сократился во всех сегментах

Лидером по количеству первых регистраций стала Львовская область, далее следуют Киев и Киевская область. Низкие показатели зафиксированы в Донецкой и Херсонской областях.

Что касается рынка новых легковушек, то в первом квартале украинцы и предприятия приобрели 14,3 тысячи автомобилей, что на 16,5% меньше прошлогоднего показателя. В среднем автосалоны продавали около 4,8 тысяч машин в месяц.

Лидером продаж традиционно осталась столица, далее – Киевская и Днепропетровская области. Самые низкие результаты снова зафиксированы в Херсонской и Донецкой областях.

Добавим, в первом квартале 2025 года наибольшим спросом среди украинских автомобилистов пользовались новые легковые автомобили серого цвета. Треть всех приобретенных новых авто была именно этой расцветки.

Автор:
Татьяна Гойденко