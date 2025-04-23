В первом квартале 2025 года в Украине приобрели более 1400 автобусов: самые популярные марки

В январе-марте 2025 года украинские перевозчики зарегистрировали 1433 новых и подержанных автобуса. Это на 35,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Больше всего автобусов – 952 единицы, или 66,4% от общего объема – было приобретено на внутреннем рынке. Это преимущественно перепродажи техники, которая уже эксплуатировалась в Украине. За год объемы внутренних перепродаж автобусов упали почти на половину — на 46,6%.

Еще 238 автобусов были зарегистрированы как новые — из них 164 изготовили или переоборудовали в Украину, а 74 импортировали уже готовыми из-за границы. Импорт новых автобусов вырос более чем в два раза (+105,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года, в то время как объем украинского производства наоборот сократился на 16,8%.

Лидеры среди внутренних перепродаж

В сегменте внутреннего рынка лидером традиционно остаются автобусы, переоборудованные из Mercedes-Benz Sprinter – таких за первые три месяца года купили 272. Многие из них раньше были грузовыми авто и адаптированы для перевозки пассажиров.

На втором месте – автобусы БАЗ "Эталон" А079, которые продемонстрировали результат в 88 проданных машин. Замыкает тройку Volkswagen LT с 41 регистрацией.

Самые популярные подержанные автобусы из-за границы

В то же время импорт подержанных автобусов наоборот вырос на 27,2%. В первом квартале было ввезено 243 таких транспортных средства, что составляет 17% от общего объема.

Импортируемые подержанные автобусы также возглавил Mercedes-Benz Sprinter — 61 регистрация. На втором месте – VDL Ambassador из Нидерландов (53 единицы), который в последние годы активно завозится из Европы как доступная альтернатива для пригородных маршрутов.

Третью позицию заняли автобусы на базе Volkswagen Crafter – таковых в первом квартале зарегистрировали 17.

Что покупали из новых автобусов

Среди новых автобусов первенство получил Ford Transit — 61 первая регистрация. Это универсальная модель, которая часто используется для маршрутных перевозок и неоднократно возглавляла рынок в предыдущие периоды.

На втором месте – автобус Ataman А-093 украинского производства с показателем 46 проданных машин. С небольшим отставанием третье место занял БАЗ А081 "Эталон" (45 единиц).

Добавим, в 2024 году украинские перевозчики приобрели на 13,4% меньше автобусов, чем в 2023 году, всего 8080 единиц. Это касается как новых, так и подержанных транспортных средств.