Продажи грузовиков в Украине сократились на 35%, новые модели вытесняют б/у

В первом квартале 2025 года украинский рынок грузовиков с полной массой более 3,5 тонн (за исключением седельных тягачей) сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка, проанализировавшие статистику регистраций транспортных средств.

Общий объем составил около 5 тысяч грузовиков. Наибольшую долю – более 71% (3530 единиц) – составляли внутренние перепродажи. Импорт подержанных грузовиков составил 13% (645 единиц), импорт новых – 5,6% (278 единиц). Еще 10,1% (2143 единицы) пришлось на продажи грузовиков, изготовленных или переоборудованных в Украине.

Общая доля новых машин составила 15,7%.

По динамике рынок распределился следующим образом (I квартал 2025 по сравнению с I кварталом 2024):

внутренние перепродажи уменьшились на 44,6%,

импорт подержанных грузовиков практически не изменился (−0,6%),

импорт новых вырос на 29,9%,

продажи украинских переоборудованных машин – на 16,2%.

Во внутреннем сегменте наибольшим спросом пользуются самосвалы, фургоны и бортовые автомобили. Самые популярные модели: Mercedes-Benz Atego, ЗиЛ-130 и Mercedes-Benz Sprinter.

В основном украинский автопарк пополнялся фургонами с гидробортом, обычными фургонами и рефрижераторами.

Тройка лидеров новоприбывших грузовиков выглядит так: Mercedes-Benz Atego на первом месте, MAN TGL второй, и Mercedes-Benz Sprinter на третьей позиции.

В сегменте новых грузовиков чаще всего регистрировали фургоны, самосвалы и спецтехнику – в частности, краны-манипуляторы. В тройку лидеров вошли Citroen Jumper, инкассаторский фургон на базе Ford Transit (VD C3/M3 FTCC) и спецмашина дорожной службы на шасси JAC N200 (СБМ МДКЗ 26-32).

Большинство новых грузовиков этого класса — это специальные автомобили, собранные или переоборудованные в Украине на базе импортированных шасси.

Добавим, что в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).