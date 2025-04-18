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Какой коммерческий транспорт выбирали украинцы в I квартале 2025 года: обзор рынка
В первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысячи машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).
Об этом сообщает Институт исследования авторынка (ИДА).
Динамика по подсегментам:
- Внутренние перепродажи: −52,2%
- Импорт б/у: ±0%
- Импорт новых: −25,5%
- Произведены в Украине: −12,3%
Внутренний рынок
На внутреннем рынке наибольшим спросом пользовались грузовые фургоны, являющиеся основой сегмента LCV. Бортовые и грузопассажирские версии были менее популярны.
Среди отдельных моделей первенство сохранило Mercedes-Benz Sprinter, компанию ему в тройке лидеров составляют Renault Master и "Газель". Всего за первые три месяца текущего года было заключено 5653 договоры купли-продажи LCV внутри страны.
Импорт б/у авто
В первые три месяца 2025 года в Украину ввезли 2763 б/у LCV, среди которых наибольшим спросом пользовались грузовые фургоны, а меньшим – рефрижераторы и тентованные .
В этой группе лидируют Mercedes-Benz Sprinter и Renault Master. Третий в зачете Renault Trafic.
Продажи новых LCV
В первом квартале 2025 года на украинских дорогах появилось 1286 новых легких грузовиков. Из этого числа 1186 были импортными, 100 — зарегистрированы как производимые (или переоборудованные в заводских условиях) в Украине.
В этой части рынка самые массовые типы - фургоны, грузопассажирские машины и рефрижераторы. Лидером среди новых LCV стал Renault Master, на второй позиции Ford Transit, третье место у Citroen Berlingo.
По данным ИДА, средний возраст на вторичном рынке для LCV составляет 16,5 года для внутренних перепродаж, и 6,3 года для "свежепригнанных" машин.
Напомним, в первом квартале 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых автомобилей. Эти данные свидетельствуют об уменьшении объемов торгов на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.