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Який комерційний транспорт обирали українці у I кварталі 2025 року: огляд ринку
У першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).
Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).
Динаміка за підсегментами:
- Внутрішні перепродажі: −52,2%
- Імпорт вживаних: ±0%
- Імпорт нових: −25,5%
- Вироблені в Україні: −12,3%
Внутрішній ринок
На внутрішньому ринку найбільший попит мали вантажні фургони, що є основою сегмента LCV. Бортові та вантажопасажирські версії були менш популярними.
Серед окремих моделей першість зберіг Mercedes-Benz Sprinter, компанію йому у трійці лідерів складають Renault Master та "Газель". Загалом за перші три місяці поточного року було укладено 5653 договори купівлі-продажу LCV всередині країни.
Імпорт вживаних авто
Протягом перших трьох місяців 2025 року в Україну ввезли 2763 вживані LCV, серед яких найбільшим попитом користувалися вантажні фургони, а меншим – рефрижератори та тентовані.
У цій групі лідирують Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третій у заліку Renault Trafic.
Продажі нових LCV
У першому кварталі 2025 року на українських дорогах з'явилося 1286 нових легких вантажівок. З цього числа 1186 були імпортними, 100 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.
У цій частині ринку наймасовіші типи — фургони, вантажопасажирські машини та рефрижератори. Лідером серед нових LCV став Renault Master, на другій позиції Ford Transit, третє місце у Citroen Berlingo.
За даними ІДА, середній вік на вторинному ринку для LCV складає 16,5 року для внутрішніх перепродажів, та 6,3 року для "свіжопригнаних" машин.
Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Ці дані свідчать про зменшення обсягів торгів на 16,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.