Який комерційний транспорт обирали українці у I кварталі 2025 року: огляд ринку

У першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).

Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку (ІДА).

Динаміка за підсегментами:

Внутрішні перепродажі: −52,2%

Імпорт вживаних: ±0%

Імпорт нових: −25,5%

Вироблені в Україні: −12,3%

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку найбільший попит мали вантажні фургони, що є основою сегмента LCV. Бортові та вантажопасажирські версії були менш популярними.

Серед окремих моделей першість зберіг Mercedes-Benz Sprinter, компанію йому у трійці лідерів складають Renault Master та "Газель". Загалом за перші три місяці поточного року було укладено 5653 договори купівлі-продажу LCV всередині країни.

Імпорт вживаних авто

Протягом перших трьох місяців 2025 року в Україну ввезли 2763 вживані LCV, серед яких найбільшим попитом користувалися вантажні фургони, а меншим – рефрижератори та тентовані.

У цій групі лідирують Mercedes-Benz Sprinter та Renault Master. Третій у заліку Renault Trafic.

Продажі нових LCV

У першому кварталі 2025 року на українських дорогах з'явилося 1286 нових легких вантажівок. З цього числа 1186 були імпортними, 100 — зареєстровані як вироблені (або переобладнані в заводських умовах) в Україні.

У цій частині ринку наймасовіші типи — фургони, вантажопасажирські машини та рефрижератори. Лідером серед нових LCV став Renault Master, на другій позиції Ford Transit, третє місце у Citroen Berlingo.

За даними ІДА, середній вік на вторинному ринку для LCV складає 16,5 року для внутрішніх перепродажів, та 6,3 року для "свіжопригнаних" машин.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 14,3 тисячі нових легкових автомобілів. Ці дані свідчать про зменшення обсягів торгів на 16,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.