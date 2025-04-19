Продаж автомобіля: які податки мають сплатити громадяни у 2025 році

Громадяни, які у 2025 році вирішили продати власні транспортні засоби, повинні враховувати податкові зобов’язання. Ставки податків залежать від виду транспорту та кількості продажів, здійснених протягом календарного року.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

У разі продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда дохід визначається на підставі ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу або міни.

Проте ця ціна не може бути нижчою за одну з двох величин (на вибір платника податків): середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу або ринкову вартість, визначену згідно з чинним законодавством.

Для фізичних осіб податкове навантаження розподіляється так:

Легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди . П ерший продаж протягом року — не оподатковується, другий — 5 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), третій і кожен наступний — 18 % ПДФО.

ерший продаж протягом року — не оподатковується, другий — 5 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), третій і кожен наступний — 18 % ПДФО. Інші транспортні засоби (автобуси, вантажівки, спецтехніка, причепи, трактори): перший і другий продажі — 5 %, тр етій і більше — 18 %.

Окрім цього, з 1 грудня 2024 року набрала чинності нова ставка військового збору — 5 %. Вона застосовується до всіх доходів, отриманих від продажу транспортних засобів, незалежно від їх типу чи кількості операцій.

Фізичні особи, які продали рухоме майно й не сплатили податок або військовий збір у момент угоди, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити всі податкові зобов’язання до 1 серпня.

Додамо, у першому кварталі 2025 року надходження єдиного соціального внеску в Україні склали 148 мільярдів гривень. Це на 24,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли державні соціальні фонди отримали 118,7 мільярда гривень.