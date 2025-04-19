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Продаж автомобіля: які податки мають сплатити громадяни у 2025 році
Громадяни, які у 2025 році вирішили продати власні транспортні засоби, повинні враховувати податкові зобов’язання. Ставки податків залежать від виду транспорту та кількості продажів, здійснених протягом календарного року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
У разі продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда дохід визначається на підставі ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу або міни.
Проте ця ціна не може бути нижчою за одну з двох величин (на вибір платника податків): середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу або ринкову вартість, визначену згідно з чинним законодавством.
Для фізичних осіб податкове навантаження розподіляється так:
- Легкові автомобілі, мотоцикли, мопеди. Перший продаж протягом року — не оподатковується, другий — 5 % податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), третій і кожен наступний — 18 % ПДФО.
- Інші транспортні засоби (автобуси, вантажівки, спецтехніка, причепи, трактори): перший і другий продажі — 5 %, третій і більше — 18 %.
Окрім цього, з 1 грудня 2024 року набрала чинності нова ставка військового збору — 5 %. Вона застосовується до всіх доходів, отриманих від продажу транспортних засобів, незалежно від їх типу чи кількості операцій.
Фізичні особи, які продали рухоме майно й не сплатили податок або військовий збір у момент угоди, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити всі податкові зобов’язання до 1 серпня.
Додамо, у першому кварталі 2025 року надходження єдиного соціального внеску в Україні склали 148 мільярдів гривень. Це на 24,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли державні соціальні фонди отримали 118,7 мільярда гривень.