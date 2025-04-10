Надходження єдиного внеску у І кварталі зросли на чверть і досягли 148 млрд грн

У першому кварталі 2025 року надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в Україні склали 148 мільярдів гривень. Це на 24,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли державні соціальні фонди отримали 118,7 мільярда гривень.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

Таким чином, надходження зросли на 29,3 мільярда гривень.

ЄСВ є головним джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких фінансуються пенсії, виплати по безробіттю, лікарняні, декретні та інші державні соціальні програми. Розподіл коштів автоматично здійснює Державна казначейська служба відповідно до потреб різних напрямів соціального забезпечення.

Із 1 січня 2025 року набрали чинності оновлені вимоги щодо сплати ЄСВ для фізичних осіб – підприємців (ФОПів) як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування, а також для самозайнятих осіб.

Мінімальний страховий внесок для цієї категорії складає 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної зарплати 8 000 грн). Перша сплата за 2025 рік має бути здійснена до 20 квітня за підсумками першого кварталу.

Водночас низка категорій звільняється від обов’язкової сплати ЄСВ. До них належать:

ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

наймані працівники, за яких внески сплачують роботодавці;

пенсіонери та особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

мобілізовані громадяни на час військової служби за наявності підтверджуючих документів;

ФОПи на загальній системі оподаткування, які не отримували доходу.

Зауважимо, що у 2025 році ФОПів знов зобов’яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок. На початку повномасштабного вторгнення РФ були внесення зміни, що до кінця війни та протягом наступних 12 місяців підприємці мають право не платити ЄСВ за себе.