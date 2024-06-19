Загальна та спрощена система оподаткування для ФОПів у 2024 році: про що варто пам'ятати підприємцям

Спрощена система оподаткування залишається популярним вибором для багатьох українських ФОПів. Її простота, доступність та пільги роблять її привабливою для малого бізнесу. Проте, щоб розпочати діяльність на спрощеній системі, важливо розуміти її ключові аспекти та оновлення, які відбулися протягом 2024 року.

Почнемо з того, що на спрощеній системі оподаткування можуть перебувати ті платники, чий річний дохід яких не перевищує встановлені ліміти. Кожна група єдиного податку, окрім четвертої (яку ми не розглядаємо в межах цього матеріалу) має свій граничний рівень доходу. Якщо платник перевищує цей поріг, він має перейти на іншу групу або на загальну систему оподаткування.

Ліміти доходу залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Цього року підвищення мінімальної заробітної плати відбулося в два етапи: до 7100 гривень з 1 січня 2024 року і до 8000 гривень з 1 квітня 2024 року. Відповідно станом на дату публікації цього матеріалу збільшено також ліміти доходів для платників єдиного податку.

Хто може бути платником єдиного податку?

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) мають право обирати спрощену систему якщо вони відповідають певним вимогам, зокрема:

Не перевищують встановлені ліміти доходу: 1 група: 1 185 700 грн на рік 2 група: 5 921 400 грн на рік 3 група: 8 285 700 грн на рік

1 група: 1 185 700 грн на рік

2 група: 5 921 400 грн на рік

3 група: 8 285 700 грн на рік

Не здійснюють заборонені види діяльності, перелік яких чітко визначено у ПКУ (п.п. 291.5).

Не використовують певні види розрахунків, наприклад, бартер (за винятками).

Як зареєструватися платником єдиного податку?

Процес реєстрації на спрощеній системі є простим і може бути здійснений:

Онлайн: через електронний кабінет платника податків на сайті ДПС України.

Офлайн: подавши заяву до органу ДПС за місцем податкової адреси.

Які податки сплачують ФОПи на спрощеній системі?

Єдиний податок - це основний податок, який сплачують ФОПи на спрощеній системі. Суми єдиного податку сплачуються кожен місяць до 20 числа. Його ставка залежить від групи, до якої відноситься ФОП та з 1 квітня 2024 року становить:

1 група: 302,80 грн/міс (10% від прожиткового мінімуму)

2 група: 1420 грн/міс (20% від мінімальної зарплати)

3 група: 5% або 3% від доходу та ПДВ (якщо ФОП - платник ПДВ)

Важливо: ФОПи 3-ї групи, які планують сплачувати 3% та ПДВ, повинні вести облік податкових накладних та звітів, а також товарний облік.

Також ФОП, незалежно від системи оподаткування, зобов’язані сплачувати за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати, тож для всіх ФОПів єдинників з 1 квітня 2024 року він складає 1760 гривень на місяць.

Важливо нагадати, що в сучасних українських реаліях всі фізичні особи-підприємці (як на загальній так і на спрощенійсистемі) сплачують ЄСВ за себе лише добровільно. З 1 березня 2022 року вони звільнені від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску до завершення воєнного стану та протягом наступних 12 місяців.

Вибір, чи скористатися цією пільгою, залишається за вами. Варто враховувати, що у разі несплати ЄСВ вам не зараховується страховий стаж. Крім того, вам не потрібно включати розрахунок єдиного соціального внеску в податкову декларацію.

Як визначається дохід ФОПів на спрощеній системі?

Дохід ФОПів на спрощеній системі визначається як сума всіх отриманих доходів протягом податкового (звітного) періоду. До таких доходів належать:

Готівка та безготівкові кошти, отримані від реалізації товарів чи послуг.

Інші доходи, визначені ПКУ.

Що станеться, якщо перевищити встановлений ліміт доходів? У такому разі, з наступного кварталу платнику доведеться або змінити групу єдиного податку, або перейти на загальну систему оподаткування. Крім того, потрібно буде сплатити 15% податку на суму перевищення.

Звітність ФОПів на спрощеній системі - особливості

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Важливо:

ФОПи, які подали заяву на вибір спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку для першої або другої групи до кінця місяця, в якому була здійснена державна реєстрація, стають платниками єдиного податку з першого числа наступного місяця після реєстрації.

Новостворені ФОПи, які подали заяву на вибір спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку для третьої групи без сплати ПДВ протягом 10 днів з дня державної реєстрації, стають платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

ФОП, який сплачує інші податки та збори, може перейти на спрощену систему оподаткування, подавши заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку нового календарного кварталу.

Такий перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкт може здійснити один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування для ФОП, який сплачує інші податки та збори, можливий за умови, що протягом попереднього календарного року суб'єкт дотримувався вимог, встановлених у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України.

Позаяк для ФОП доступна також загальна система оподаткування - це альтернатива спрощеній системі для ФОПів. Її особливості, плюси та мінуси у 2024 році детально розглянуті нижче.

Підприємці, які обирають загальну систему оподаткування позбуваються обмежень щодо доходу, кількості працівників та видів діяльності. Однак, на них чекає складніша система обліку, звітності та сплати податків.

Зваживши всі плюси та мінуси, кожен ФОП може самостійно вирішити, чи підходить йому загальну систему оподаткування чи все ж варто працювати за спрощеною системою.

Важливо: Звертаємо вашу увагу на те, що при реєстрації як фізичної особи – підприємця (ФОП), якщо ви не подасте заяву про вибір спрощеної системи оподаткування протягом 10 календарних днів, вас автоматично зареєструють на загальній системі оподаткування. Також варто відзначити, що іноді загальна система є єдиною законною опцією для ведення вашої діяльності як ФОП, враховуючи обмеження спрощеної системи оподаткування.

Пропонуємо розпочати аналіз загальної системи оподаткування з визначення обов'язкових ситуацій, коли ФОП не можна працювати інакше, ніж на загальній системі, а саме:

У випадку перевищення річних лімітів доходів для спрощеної системи;

У разі вибору заборонених для спрощеної системи видів діяльності;

При потребі використання інших способів розрахунків, ніж дозволені для спрощеної системи (наприклад, бартер чи інші негрошові форми).

Діяльність ФОП на загальній системі оподаткування має такі особливості:

Фізична особа – підприємець зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат.

Датою отримання доходу вважається той днем, коли підприємець отримав гроші або товари за бартером за виконані роботи або послуги, незалежно від способу отримання.

Дозволені витрати підприємець має підтверджувати офіційним документом або фактом їх оплати.

Витрати, що не включаються в амортизацію основних засобів, не враховуються. До прикладу, витрати на ремонт або обслуговування автомобіля для особистого використання.

Витрати не визнаються, якщо за них вже було сплачено податок на житлову нерухомість, ПДВ, акцизний податок або якщо було утримано ВЗ та ПДФО за себе. Це не стосується платежів за найманих працівників, оскільки ці збори утримуються з їхньої зарплати.

Фізична особа – підприємець сплачує ЄСВ за себе щоквартально. Витрати на ЄСВ можуть бути визнані лише за фактом їх оплати.

Всі податки на майно включаються до витрат, за винятком податку на житлову нерухомість та земельного податку.

Недоліки загальної системи оподаткування:

Більш складна система обліку та звітності

Необхідність сплати більшої кількості податків та зборів:

Необхідність ведення книги обліку доходів та витрат

Які податки сплачують ФОПи на загальній системі оподаткування?

Податки, які має сплачувати ФОП, можна звести до наступного переліку:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб): 18%.

ЄСВ (єдиний соціальний внесок): 22%.

ВЗ (військовий збір): 1,5% від прибутку.

Додаткові податки: для найманих працівників (ПДФО, ЄСВ, ВЗ), ПДВ (якщо ФОП - платник), податок на доходи нерезидентів, інші.

Для розрахунку і сплати цих податків та зборів можна використовувати такі формули:

Прибуток як чистий оподатковуваний дохід підприємця = Дохід — Витрати

ЄСВ = прибуток х 0,22

ВЗ = прибуток х 0,015

ПДФО = прибуток х 0,18

ФОП на загальній системі також може сплачувати такі види податків:

ВЗ, ПДФО, ЄСВ по найманим співробітникам.

ПДВ, якщо ФОП зареєструвався платником такого податку, або в разі перевищення сукупного доходу за останній рік понад 1 млн грн. У цьому випадку треба обов’язково подавати декларацію з ПДВ у податкову та вести облік податкових накладних.

Податок на доходи нерезидентів. На сьогодні його розмір становить 15%. Цей податок утримується з доходу нерезидента, який виплачує ФОП (також застосовно для ФОПів на спрощеній системі).

ПДФО за себе: авансові платежі щоквартально (до 20 числа наступного місяця після попереднього кварталу), річна сума - до 9 лютого наступного року.

ВЗ за себе: щорічно разом з ПДФО.

ЄСВ за себе: щоквартально (до 20 числа наступного місяця після кварталу (з урахуванням мінімального (1760 грн з 01.04.2024) та максимального (26400 грн з 01.04.2024) розміру).

Податки та збори за найманих працівників: при виплаті зарплати.

Звітність ФОПів на загальній системі оподаткування:

В кінці року ФОПи, які працювали на загальній системі оподаткування, повинні подати податкову декларацію про майновий стан та доходи разом з додатками, включаючи додаток з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Цей обов'язок стосується як тих ФОПів, які працювали на загальній системі протягом усього року, так і тих, хто займався підприємницькою діяльністю на загальній системі лише протягом певної частини року. Наприклад, якщо ФОП був зареєстрований в середині року і змінював свою систему оподаткування з загальної на спрощену або навпаки.

Важливо відзначити, що до 2023 року ФОП мали строк до 40 календарних днів після закінчення звітного року на подання річної декларації про доходи. Однак цей термін був скасований Законом від 15.08.2022 № 2520, і тепер ФОПам слід дотримуватися п. 49.18.4 Податкового кодексу України, що встановлює, що вони повинні подати декларацію про майновий стан та доходи протягом календарного року до 1 травня року, наступного за звітним. ФОП мають подавати декларацію до податкового органу за адресою своєї податкової реєстрації, тобто за місцем, яке вказане в їх паспортних даних. Якщо протягом року ФОП змінив своє місце проживання, але не оновив свою адресу, він повинен подати декларацію за старим місцем реєстрації.

У 2024 році ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування, мають подавати декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Цей бланк декларації був затверджений Наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859 і змінений Наказом Мінфіну від 17.05.2022 № 143. Електронний номер Декларації про майновий стан і доходи для ФОП – F0100213.

Коли ФОП може перейти на загальну систему оподаткування?

За власним бажанням.

В обов’язковому порядку: Якщо річний дохід перевищує ліміти для спрощеної системи: 1 група: 1 185 700 грн 2 група: 5 921 400 грн 3 група: 8 285 700 грн ФОП здійснює види діяльності, заборонені для спрощеної системи (наприклад, брокерська діяльність, аудит). Використовуються нетипові способи розрахунків (бартер).

Якщо річний дохід перевищує ліміти для спрощеної системи: 1 група: 1 185 700 грн 2 група: 5 921 400 грн 3 група: 8 285 700 грн

1 група: 1 185 700 грн

2 група: 5 921 400 грн

3 група: 8 285 700 грн

ФОП здійснює види діяльності, заборонені для спрощеної системи (наприклад, брокерська діяльність, аудит).

Використовуються нетипові способи розрахунків (бартер).

Важливо:

Перехід на загальну систему оподаткування протягом року можливий лише з наступного кварталу та лише один раз на рік.

Важливе оновлення щодо використання платіжних терміналів для всіх ФОПів, які працюють у населених пунктах з населенням понад 5 тисяч людей з 1 січня 2024 року доведеться придбати та використовувати платіжний термінал.

Винятки: ФОПи 1 групи, ФОПи, які торгують з автоматів, виїзною/виносною торгівлею, власною продукцією та підприємці в громадах, які розташовані в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях (протягом 3 місяців після припинення воєнних дій/деокупації)

Отримати додаткову інформацію та консультацію з питань оподаткування ФОПів можна: