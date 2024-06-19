Общая и упрощенная система налогообложения для ФЛП в 2024 году: о чем следует помнить предпринимателям

Упрощенная система налогообложения остается популярным выбором для многих украинских ФЛП. Ее простота, доступность и льготы делают ее привлекательной для малого бизнеса. Однако, чтобы начать работу на упрощенной системе, важно понимать ее ключевые аспекты и обновления, которые произошли в течение 2024 года.

Начнем с того, что на упрощенной системе налогообложения могут находиться те плательщики, чей годовой доход не превышает установленные лимиты. Каждая группа единого налога, кроме четвертой (которую мы не рассматриваем внутри этого материала) имеет свой предельный уровень дохода. Если плательщик превышает этот порог, он должен перейти на другую группу или общую систему налогообложения.

Лимиты дохода зависят от размера минимальной заработной платы. В этом году повышение минимальной заработной платы произошло в два этапа: до 7100 гривен с 1 января 2024 года и до 8000 гривен с 1 апреля 2024 года. Соответственно, по состоянию на дату публикации этого материала увеличены также лимиты доходов для плательщиков единого налога.

Кто может быть плательщиком единого налога?

Физические лица-предприниматели (ФЛП) имеют право выбирать упрощенную систему, если они отвечают определенным требованиям, в частности:

Не превышают установленные лимиты дохода: 1 группа: 1 185 700 грн. в год 2 группа: 5 921 400 грн. в год 3 группа: 8 285 700 грн. в год

1 группа: 1 185 700 грн. в год

2 группа: 5 921 400 грн в год

3 группа: 8 285 700 грн. в год

Не осуществляют запрещенные виды деятельности, перечень которых четко определен в НКУ (п.п. 291.5).

Не используют определенные виды расчетов, например бартер (за исключением).

Как зарегистрироваться плательщиком единого налога?

Процесс регистрации на упрощенной системе прост и может быть осуществлен:

Онлайн: через электронный кабинет налогоплательщика на сайте ГНС Украины.

Офлайн: подав заявление в орган ГНС по месту налогового адреса.

Какие налоги платят ФЛПы на упрощенной системе?

Единый налог – это основной налог, который уплачивают ФЛПы на упрощенной системе. Суммы единого налога уплачиваются каждый месяц до 20 числа. Его ставка зависит от группы, к которой относится ФЛП и с 1 апреля 2024 составляет:

1 группа: 302,80 грн/мес (10% от прожиточного минимума)

2 группа: 1420 грн/мес (20% от минимальной зарплаты)

3 группа: 5% или 3% от дохода и НДС (если ФЛП – плательщик НДС)

Важно: ФЛП 3-й группы, которые планируют платить 3% и НДС, должны вести учет налоговых накладных и отчетов, а также товарный учет.

Также ФЛП, независимо от системы налогообложения, обязаны платить за себя единый социальный взнос ( ЕСВ ) . Размер ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы, поэтому для всех ФЛП единщиков с 1 апреля 2024 года он составляет 1760 гривен в месяц.

Важно напомнить, что в современных украинских реалиях все физические лица-предприниматели (как на общей так и на упрощенной системе) платят ЕСВ за себя только добровольно. С 1 марта 2022 они освобождены от обязательной уплаты единого социального взноса до завершения военного положения и в течение следующих 12 месяцев.

Выбор, воспользоваться ли этой льготой, остается за вами. Следует учитывать, что в случае неуплаты ЕСВ вам не засчитывается страховой стаж. Кроме того, вам не следует включать расчет единого социального взноса в налоговую декларацию.

Как определяется доход ФЛПов на упрощенной системе?

Доход ФЛПов на упрощенной системе определяется как сумма всех полученных доходов в течение налогового (отчетного) периода. К таким доходам относятся:

Наличные и безналичные средства, полученные от реализации товаров или услуг.

Остальные доходы, определенные НКУ.

Что произойдет, если превысить установленный предел доходов? В таком случае, со следующего квартала плательщику придется либо сменить группу единого налога, либо перейти на общую систему налогообложения. Кроме того, нужно будет уплатить 15% налога на сумму превышения.

Отчетность ФЛПов на упрощенной системе - особенности

Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп есть календарный год.

Налоговым (отчетным) периодом для плательщиков единого налога третьей группы есть календарный квартал.

Налоговый (отчетный) период начинается с первого числа первого месяца налогового (отчетного) периода и завершается последним календарным днем последнего месяца налогового (отчетного) периода.

Важно:

ФЛП, подавшие заявление по выбору упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога для первой или второй группы до конца месяца, в котором была осуществлена государственная регистрация, становятся плательщиками единого налога с первого числа следующего месяца после регистрации.

Вновь созданные ФЛПы, подавшие заявление на выбор упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога для третьей группы без уплаты НДС в течение 10 дней со дня государственной регистрации, становятся плательщиками единого налога со дня их государственной регистрации.

ФЛП, уплачивающий другие налоги и сборы, может перейти на упрощенную систему налогообложения, подав заявление в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового календарного квартала.

Такой переход на упрощенную систему налогообложения субъект может осуществить один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения для ФЛП, уплачивающий другие налоги и сборы, возможен при условии, что в течение предыдущего календарного года субъект соблюдал требования, установленные в п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса Украины.

Поскольку для ФЛП доступна также общая система налогообложения – это альтернатива упрощенной системе для ФЛП. Ее особенности, плюсы и минусы в 2024 году подробно рассмотрены ниже.

Предприниматели, выбирающие общую систему налогообложения, лишаются ограничений по доходу, количеству работников и видов деятельности. Однако их ждет более сложная система учета, отчетности и уплаты налогов.

Взвесив все плюсы и минусы, каждый ФЛП может самостоятельно решить, подходит ли ему общая система налогообложения или все же стоит работать по упрощенной системе.

Важно: Обращаем ваше внимание на то, что при регистрации как физического лица – предпринимателя (ФЛП), если вы не подадите заявление о выборе упрощенной системы налогообложения в течение 10 календарных дней, вас автоматически зарегистрируют на общей системе налогообложения. Также стоит отметить, что иногда общая система является единственной законной опцией для ведения вашей деятельности как ФЛП, учитывая ограничение упрощенной системы налогообложения.

Предлагаем начать анализ общей системы налогообложения с определения обязательных ситуаций, когда ФЛП нельзя работать иначе, чем на общей системе, а именно:

в случае превышения годовых лимитов доходов для упрощенной системы;

При выборе запрещенных для упрощенной системы видов деятельности;

При необходимости использования других способов расчета, чем разрешенные для упрощенной системы (например, бартер или другие неденежные формы).

Деятельность ФЛП на общей системе налогообложения имеет следующие особенности:

Физическое лицо – предприниматель обязано вести книгу учета доходов и расходов.

Датой получения дохода считается тот день, когда предприниматель получил деньги или товары по бартеру за выполненные работы или услуги, независимо от способа получения.

Разрешенные расходы предприниматель должен подтверждать официальным документом или фактом оплаты.

Расходы, не включаемые в амортизацию основных средств, не учитываются. К примеру, расходы по ремонту или обслуживанию автомобиля для личного использования.

Расходы не признаются, если за них уже был уплачен налог на жилую недвижимость, НДС, акцизный налог или удержан УЗ и НДФЛ за себя. Это не касается платежей за наемных работников, поскольку это собрание содержится с их зарплаты.

Физическое лицо – предприниматель платит ЕСВ за себя ежеквартально. Расходы на ЕСВ могут быть признаны только по факту их оплаты.

Все налоги на имущество включаются в расходы, за исключением налога на жилую недвижимость и земельного налога.

Недостатки общей системы налогообложения:

Более сложная система учета и отчетности

Необходимость уплаты большего количества налогов и сборов:

Необходимость ведения книги учета доходов и расходов

Какие налоги платят ФЛП на общей системе налогообложения?

Налоги, которые должен платить ФЛП, можно свести к следующему перечню:

НДФЛ (налог на доходы физических лиц): 18%.

ЕСВ (единый социальный взнос): 22%.

ВЗ (военный сбор): 1,5% от прибыли.

Дополнительные налоги: для наемных работников (НДФЛ, ЕСВ, ВЗ), НДС (если ФЛП – плательщик), налог на доходы нерезидентов, другие.

Для расчета и уплаты этих налогов и сборов можно использовать следующие формулы:

Прибыль как чистый налогооблагаемый доход предпринимателя = Доход - Расходы

ЕСВ = прибыль х 0,22

ВЗ = прибыль х 0,015

НДФЛ = прибыль х 0,18

ФЛП на общей системе также может уплачивать следующие виды налогов:

ВЗ, НДФЛ, ЕСВ по наемным сотрудникам.

НДС, если ФЛП зарегистрировался плательщиком такого налога, или в случае превышения совокупного дохода за последний год более 1 млн. грн. В этом случае нужно обязательно подавать декларацию по НДС в налоговую и вести учет налоговых накладных.

Налог на доходы нерезидентов. На сегодняшний день его размер составляет 15%. Этот налог удерживается с дохода нерезидента, выплачиваемого ФЛП (также применимо для ФЛП на упрощенной системе).

НДФЛ за себя: авансовые платежи ежеквартально (до 20 числа следующего месяца после предыдущего квартала), годовая сумма – до 9 февраля следующего года.

ВЗ за себя: ежегодно вместе с НДФЛ.

ЕСВ за себя: ежеквартально (до 20 числа следующего месяца после квартала (с учетом минимального (1760 грн. с 01.04.2024) и максимального (26400 грн. с 01.04.2024) размера)).

Налоги и сборы наемных работников: при выплате зарплаты.

Отчетность ФЛП на общей системе налогообложения:

В конце года ФЛП, работавшие на общей системе налогообложения, должны подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах вместе с приложениями, включая приложение из единого взноса на общеобязательное государственное страхование. Эта обязанность касается как тех ФЛП, которые работали на общей системе в течение всего года, так и тех, кто занимался предпринимательской деятельностью на общей системе только в течение определенной части года. Например, если ФЛП был зарегистрирован в середине года и изменял свою систему налогообложения с общей на упрощенную или наоборот.

Важно отметить, что до 2023 года ФЛП имел срок до 40 календарных дней после окончания отчетного года на представление годовой декларации о доходах. Однако этот срок был отменен Законом от 15.08.2022 № 2520, и теперь ФЛПам следует соблюдать п. 49.18.4 Налогового кодекса Украины, устанавливающий, что они должны подать декларацию об имущественном положении и доходах в течение календарного года до 1 мая года, следующего за отчетным. ФЛП должны подавать декларацию в налоговый орган по адресу своей налоговой регистрации, то есть по месту, указанному в их паспортных данных. Если в течение года ФЛП изменил место жительства, но не обновил свой адрес, он должен подать декларацию по старому месту регистрации.

В 2024 году ФЛП, работающие на общей системе налогообложения, должны подавать декларацию об имущественном положении и доходах по новой форме. Этот бланк декларации был утвержден Приказом Минфина от 02.10.2015 № 859 и изменен Приказом Минфина от 17.05.2022 № 143. Электронный номер Декларации об имущественном положении и доходах для ФЛП – F0100213.

Когда ФЛП может перейти на общую систему налогообложения?

По собственному желанию.

В обязательном порядке: Если годовой доход превышает лимиты для упрощенной системы: 1 группа: 1185700 грн 2 группа: 5921400 грн 3 группа: 8285700 грн ФЛП осуществляет виды деятельности, запрещенные для упрощенной системы (например, брокерская деятельность, аудит). Используются нетипичные методы расчетов (бартер).

Если годовой доход превышает лимиты для упрощенной системы: 1 группа: 1185700 грн 2 группа: 5921400 грн 3 группа: 8285700 грн

1 группа: 1 185 700 грн

2 группа: 5 921 400 грн

3 группа: 8 285 700 грн

ФЛП осуществляет виды деятельности, запрещенные для упрощенной системы (например, брокерская деятельность, аудит).

Используются нетипичные методы расчетов (бартер).

Важно:

Переход на общую систему налогообложения в течение года возможен только со следующего квартала и один раз в год.

Важное обновление по использованию платежных терминалов для всех ФЛП, работающих в населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек, с 1 января 2024 года придется приобрести и использовать платежный терминал.

Исключения: ФЛП 1 группы, ФЛП, торгующие из автоматов, выездной/выносной торговлей, собственной продукцией и предприниматели в общинах, расположенных в районах ведения военных действий или на временно оккупированных территориях (в течение 3 месяцев после прекращения военных действий/деоккупации)

Получить дополнительную информацию и консультацию по вопросам налогообложения ФЛП можно: