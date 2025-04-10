Поступления единого взноса в I квартале выросли на четверть и достигли 148 млрд. грн.

В первом квартале 2025 года поступления единого социального взноса (ЕСВ) в Украину составили 148 миллиардов гривен. Это на 24,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда государственные социальные фонды получили 118,7 миллиарда гривен.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Таким образом, поступления выросли на 29,3 миллиарда гривен.

ЕСВ является основным источником наполнения фондов социального страхования, из которых финансируются пенсии, выплаты по безработице, больничные, декретные и другие государственные социальные программы. Распределение средств автоматически осуществляет Государственная казначейская служба в соответствии с потребностями разных направлений социального обеспечения.

С 1 января 2025 вступили в силу обновленные требования по уплате ЕСВ для физических лиц – предпринимателей (ФЛП) как на упрощенной, так и на общей системе налогообложения, а также для самозанятых лиц.

Минимальный страховой взнос для этой категории составляет 1760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты 8000 грн). Первая уплата за 2025 год должна быть произведена до 20 апреля по итогам первого квартала.

В то же время, ряд категорий освобождается от обязательной уплаты ЕСВ. К ним относятся:

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

наемные работники, за которых взносы платят работодатели;

пенсионеры и лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь;

мобилизованные граждане во время военной службы при наличии подтверждающих документов;

ФЛПы на общей системе налогообложения, не получавших дохода.

Заметим, что в 2025 году ФЛПы вновь обязут платить единый социальный взнос. В начале полномасштабного вторжения РФ были внесены изменения, которые к концу войны и в течение следующих 12 месяцев предприниматели имеют право не платить ЕСВ за себя.