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Продажа автомобиля: какие налоги должны уплатить граждане в 2025 году

автомобиль, продажа автомобиля
Сколько налогов заплатит продавец авто в 2025 году / Depositphotos

Граждане, которые в 2025 году решили продать свои транспортные средства, должны учитывать налоговые обязательства Ставки налогов зависят от вида транспорта и количества продаж, осуществленных в течение календарного года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

При продаже легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход определяется на основании цены, указанной в договоре купли-продажи или мены.

Однако эта цена не может быть ниже одной из двух величин (по выбору налогоплательщика): среднерыночная стоимость соответствующего транспортного средства или рыночная стоимость, определенная в соответствии с действующим законодательством.

Для физических лиц налоговая нагрузка распределяется следующим образом:

  • Легковые автомобили, мотоциклы, мопеды . Первая продажа в течение года — не облагается налогом, вторая — 5 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ), третий и каждый последующий — 18 % НДФЛ.
  • Другие транспортные средства (автобусы, грузовики, спецтехника, прицепы, тракторы): первая и вторая продажи — 5 %, третьих и более — 18 %.

Кроме этого, с 1 декабря 2024 вступила в силу новая ставка военного сбора — 5%. Она применяется ко всем доходам, полученным от продажи транспортных средств, независимо от их типа или количества сделок.

Физические лица, продавшие движимое имущество и не уплатившие налог или военный сбор в момент соглашения, обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить все налоговые обязательства до 1 августа.

Добавим, что в первом квартале 2025 года поступления единого социального взноса в Украине составили 148 миллиардов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко