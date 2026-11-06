Свинина, курятина та яйця: українські виробники можуть отримати нові ринки збуту

Україна працює над відкриттям ринку Філіппін для свинини та м'яса птиці, а також розширенням експорту до ЄС. Для цього сторони обговорюють перевірки українських підприємств і правила допуску продукції на іноземні ринки.

Як пише Dilo, про це повідомила Держпродспоживслужба за результатами зустрічі з делегаціями ЄС і Філіппін.

Експорт свинини та курятини на Філіппіни

Із торговим представником Філіппін обговорили подальші кроки для відкриття ринку цієї країни для української свинини, м’яса птиці та продуктів із нього.

Під час попереднього візиту до Філіппін сторони домовилися про спільний фізичний аудит українських потужностей із виробництва свинини та м’яса птиці. Українська сторона запропонувала розпочати його в гібридному форматі: провести початковий етап онлайн, а перевірки на підприємствах — під час кількаденного візиту філіппінських фахівців до України.

Для перевірки запропонували підприємства, розташовані приблизно за 100 км від західного кордону та далеко від лінії бойових дій. Філіппінська сторона має розглянути такий формат. Повністю дистанційний аудит вона наразі не підтримує.

Які питання Україна обговорює з ЄС

Сторони розглянули умови експорту інкубаційних яєць і добових курчат. Європейська комісія наполягає на фізичному аудиті підприємств.

Україна запропонувала перевірити виробництва у Львівській, Волинській або Вінницькій областях. Підприємства в інших регіонах, зокрема Дніпропетровській області, зможуть отримати дозвіл на експорт після окремої перевірки.

Також обговорили експорт термічно оброблених продуктів зі свинини. Повернутися до цього питання сторони планують 27 листопада на зустрічі Україна – ЄС.

Окремою темою стало взаємне визнання регіоналізації щодо хвороб тварин. Це означає, що торговельні обмеження мають враховувати ситуацію в конкретних регіонах, а не автоматично поширюватися на всю країну.

Україна вже визнала регіоналізацію ЄС щодо африканської чуми свиней та розпочала процес щодо хвороби Ньюкасла в Угорщині, тож наполягає на застосуванні аналогічного підходу до українських регіонів під час запровадження обмежень.

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна погодила 29 нових напрямів експорту продукції у 13 країнах і ЄС. Це найбільший річний показник щонайменше з 2022 року. Серед товарів — борошно, яйця, молочні продукти, м’ясо та корми для тварин.