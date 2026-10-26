Україна погодила 29 нових напрямів експорту: які товари продаватимуть за кордон

З початку 2026 року Україна погодила 29 нових напрямів експорту продукції у 13 країнах і ЄС. Це найбільший річний показник щонайменше з 2022 року. Серед товарів — борошно, яйця, молочні продукти, м’ясо та корми для тварин.

Як пише Dilo, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Які країни відкрили ринки

Нові напрями охоплюють ринки Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки. Зокрема, до Китаю погоджено експорт борошна, до В’єтнаму та Єгипту — яєчних продуктів, до Чилі — молока й молочної продукції.

Також Україна отримала погодження на постачання:

великої рогатої худоби до Алжиру для забою, відгодівлі та племінного розведення;

овець для забою до Єгипту;

яловичини та продуктів із неї до Іраку, Грузії й Кот-д’Івуару.

Крім того, до Єгипту тепер українські виробники можуть постачати столові яйця, яєчні та рибні продукти, а до Кот-д’Івуару — м’ясо птиці та продукцію з нього.

Погодження для кормів і рослин

Окремі погодження стосуються кормів для тварин: до Єгипту та Республіки Корея — кормів для домашніх тварин, до Албанії — перероблених кормів, до Грузії — кормів рослинного походження.

За даними служби, для експорту до ЄС також погоджено постачання рослин для посадки вишні та її гібридів, а також садивного матеріалу восьми видів клена. До Молдови можна буде експортувати живих равликів, їхню ікру та окремі категорії м’ясної продукції.

Нові погодження стосуються як сировини, так і продуктів переробки. Вони розширюють перелік товарів, які українські підприємства можуть постачати на закордонні ринки.

"Відкриття кожного нового напряму — це конкретний результат спільної роботи держави та українських виробників. Ми розширюємо географію експорту й водночас створюємо можливості для постачання продукції переробки", — зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Нагадаємо, за минулий рік робота команди фахівців, МЗС та Мінекономіки дозволила відкрити двері для українського бізнесу в 19 нових країнах.