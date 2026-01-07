Від Канади до В’єтнаму: Україна відкрила 19 нових ринків для агропродукції у 2025 році

Розширення географії збуту — це не лише валютні надходження, а й міжнародний сертифікат довіри до системи державного контролю України. За минулий рік робота команди фахівців, МЗС та Мінекономіки дозволила відкрити двері для українського бізнесу в 19 нових країнах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Продукція тваринного походження

У 2025 році відкрито нові можливості для експорту продукції, що використовується у виробництві кормів та утриманні тварин. Відкрито ринки:

Молдова — консервовані корми для домашніх тварин; перероблені корми для домашніх тварин (окрім консервованих); молоко, продукти на основі молока та деривативи молока, не призначені для споживання людиною;

Туреччина — консервовані корми для домашніх тварин;

Чилі — мука з нутрощів, м’ясо-кісткове та пір’яне борошно, олії або жири від птахів, свиней і коней;

Боснія і Герцеговина — топлені жири, не призначені для споживання людиною, що використовуються як кормовий матеріал; перероблений протеїн тваринного походження, не призначений для споживання людиною, включаючи суміші та продукти, відмінні від корму для домашніх тварин, що містять такий протеїн;

В’єтнам — молока, продуктів на основі молока та продуктів, отриманих із молока не призначених для споживання людиною.

Яйця та яєчні продукти

Ринок яєць та яєчних продуктів продовжує демонструвати високий експортний потенціал. Відкрито ринки:

Албанія — яйця для споживання людиною;

Канада — яйця столові;

Малайзія — яєчні продукти.

Молоко та молочні продукти

У 2025 році розширено географію експорту як харчової, так і нехарчової молочної продукції. Відкрито ринок Малайзії, до якої Україна експортує молоко та молочні продукти, призначені для споживання людиною.

М’ясо та продукти птахівництва

Українська продукція птахівництва відповідає вимогам міжнародних ринків і користується стабільним попитом. Відкрито ринки:

Оман — м’ясо, субпродукти та інші продукти птахівництва;

Грузія — композитні продукти з вмістом м’яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною.

Риба та харчові продукти

У 2025 році значно розширено доступ української продукції рибного господарства до азійських ринків. Відкрито ринок Китаю для експорту морських ссавців та водних продуктів дикого вилову.

Зростає інтерес іноземних партнерів до української продукції з високою доданою вартістю. Відкрито ринок Кувейту. До цієї країни експортуються перероблені харчові продукти.

Поряд із продукцією тваринного походження у 2025 році було відкрито нові ринки і для української рослинницької продукції: Китай експортує горох, а Канада — яблука.

Чому це важливо?

Як зазначають в Держпродспоживслужбі, кожен відкритий ринок — це результат щоденної кропіткої роботи. Це підтверджує, що український епізоотичний нагляд та система безпечності харчових продуктів працюють бездоганно. Для виробників це шанс розвиватися, а для держави — фундамент економічної стабільності.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.