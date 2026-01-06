Запланована подія 2

Експорт української агропродукції впав до $22,53 млрд за підсумками 2025 року

аграрна виручка України скоротилася до $22,53 млрд / Depositphotos

За підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

АПК продовжує утримувати понад половину всього українського експорту. У 2025 році частка галузі склала 56,1%, що дещо менше за рекордні 61% у 2023 році, проте підтверджує стратегічну важливість сектору для економіки.  

Ключовою тенденцією року стало падіння обсягів постачання української сільгосппродукції на ринки країн ЄС. Якщо у 2022-2024 роках частка ЄС у структурі українського агроекспорту стабільно перевищувала 50%, то у 2025 році вона впала до 47,5% (10,7$ млрд). 

Проте, на тлі зменшення експортних надходжень спостерігається зворотна тенденція в сегменті імпорту. У 2025 році закупівлі іноземної агропродукції зросли до рекордних за останні п’ять років 8,75$ млрд.

Незважаючи на те що агропродукція вже чотири роки поспіль стабільно займає близько 10,8% у структурі українського імпорту, фактичні витрати на закупівлю іноземних харчів продовжують щороку збільшуватися.  

Водночас у 2025 році понад 53% від усього агроімпорту (4,64 $ млрд) надійшло з країн Європейського Союзу, що підкреслює глибоку інтеграцію споживчого ринку України з європейським.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.

Автор:
Тетяна Бесараб