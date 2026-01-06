Експорт української агропродукції впав до $22,53 млрд за підсумками 2025 року

За підсумками 2025 року доходи України від експорту агропродукції зменшилися на 2,15 млрд доларів. Загальний показник зупинився на позначці 22,53 млрд доларів, що нижче за минулорічні результати на 8,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

АПК продовжує утримувати понад половину всього українського експорту. У 2025 році частка галузі склала 56,1%, що дещо менше за рекордні 61% у 2023 році, проте підтверджує стратегічну важливість сектору для економіки.

Ключовою тенденцією року стало падіння обсягів постачання української сільгосппродукції на ринки країн ЄС. Якщо у 2022-2024 роках частка ЄС у структурі українського агроекспорту стабільно перевищувала 50%, то у 2025 році вона впала до 47,5% (10,7$ млрд).

Проте, на тлі зменшення експортних надходжень спостерігається зворотна тенденція в сегменті імпорту. У 2025 році закупівлі іноземної агропродукції зросли до рекордних за останні п’ять років 8,75$ млрд.

Незважаючи на те що агропродукція вже чотири роки поспіль стабільно займає близько 10,8% у структурі українського імпорту, фактичні витрати на закупівлю іноземних харчів продовжують щороку збільшуватися.

Водночас у 2025 році понад 53% від усього агроімпорту (4,64 $ млрд) надійшло з країн Європейського Союзу, що підкреслює глибоку інтеграцію споживчого ринку України з європейським.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.