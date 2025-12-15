Запланована подія 2

"Укрзалізниця" наростила перевезення зерна: найбільші обсяги прямують через угорські переходи

вантажні вагони
У грудні "Укрзалізниця" наростила перевезення зерна / Dertoit Free Press

За перші 10 діб грудня обсяги середньодобової передачі зернових вантажів "Укрзалізницею" зросли в напрямку всіх сусідніх країн. Загальний показник передачі зерна та шротів сягнув 206 вагонів на добу, що на 22% або 37 вагонів більше, ніж було в листопаді. Угорщина залишається лідером – майже 50 вагонів із зерном щодоби в середньому прямують через українсько-угорські прикордонні переходи. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Куди прямує українське збіжжя?

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи Валерія Ткачова, позитивна динаміка спостерігається на кожному маршруті:

  • Словаччина показала найвищий темп зростання. Щодня туди відправляють у середньому 34,3 вагона, що на 13,2 одиниці більше, ніж минулого місяця; 
  • Польща також демонструє активність. Через українсько-польські переходи щодоби прямують 13,8 вагона із зерном. Це майже вдвічі більше за листопадові показники — приріст склав 6,5 одиниці; 
  • Угорщина залишається лідером за загальною кількістю. У середньому через кордон проходять 49,7 вагона на добу. Це на 1,5 одиниці перевищує результати листопада; 
  • Румунія додала 1,4 вагона до свого середньодобового показника, який тепер становить 12,8 одиниці.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.

Автор:
Тетяна Ковальчук