"Укрзалізниця" наростила перевезення зерна: найбільші обсяги прямують через угорські переходи

За перші 10 діб грудня обсяги середньодобової передачі зернових вантажів "Укрзалізницею" зросли в напрямку всіх сусідніх країн. Загальний показник передачі зерна та шротів сягнув 206 вагонів на добу, що на 22% або 37 вагонів більше, ніж було в листопаді. Угорщина залишається лідером – майже 50 вагонів із зерном щодоби в середньому прямують через українсько-угорські прикордонні переходи.

Куди прямує українське збіжжя?

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи Валерія Ткачова, позитивна динаміка спостерігається на кожному маршруті:

Словаччина показала найвищий темп зростання. Щодня туди відправляють у середньому 34,3 вагона, що на 13,2 одиниці більше, ніж минулого місяця;

Польща також демонструє активність. Через українсько-польські переходи щодоби прямують 13,8 вагона із зерном. Це майже вдвічі більше за листопадові показники — приріст склав 6,5 одиниці;

Угорщина залишається лідером за загальною кількістю. У середньому через кордон проходять 49,7 вагона на добу. Це на 1,5 одиниці перевищує результати листопада;

Румунія додала 1,4 вагона до свого середньодобового показника, який тепер становить 12,8 одиниці.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.