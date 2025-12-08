Запланована подія 2

Читать на русском

Майже 170 вагонів щодня: обсяг передачі зерна через залізничні прикордонні переходи зріс на чверть

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" збільшила перевезення зерна / Depositphotos

У листопаді 2025 року в Україні зафіксовано значне зростання експорту агропродукції залізницею. Обсяг середньодобової передачі зернових вантажів та шротів через західні прикордонні переходи зріс на 25% відносно жовтня, що еквівалентно додатковим 34 вагонам на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rail.Insider.

Загальний показник середньодобової передачі зернових та шротів у листопаді досяг 169 вагонів. За даними заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, українсько-угорські прикордонні переходи стали лідерами: через них щоденно прямувало 48,2 одиниці вагонів із зерном. Це зростання на 24,9 вагона порівняно з жовтнем.

До Румунії обсяг передачі зернових зріс на 8,1 одиниці, досягнувши показника 11,4 вагона на добу. Через українсько-словацькі прикордонні переходи в середньому прямувало 21,1 вагона із зерном щодня, що на 8,1 одиниці більше, ніж у попередньому місяці.

Водночас, зафіксовано зменшення обсягів передачі до Польщі. Середньодобова кількість вагонів знизилася на 3,8 одиниці, становивши 7,3 одиниці на добу.

Нагадаємо, За 11 місяців 2025 року "Укрзалізниця" перевезла на експорт 23 млн 304,7 тис. т зернових вантажів. Показник на 26% нижчий за торішній. Загалом за січень–листопад перевезено 26 млн 445 тис. т зернових, що на 28% менше, ніж за аналогічний період  2024 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук