У листопаді "Укрзалізниця" наростила передачу зернових через прикордонні переходи з усіма країнами

У листопаді зросли показники передачі зернових вантажів "Укрзалізницею" через прикордонні переходи з усіма сусідніми країнами. Лідерство за обсягом приймання агропродукції з України зберігає Угорщина.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RAIL.insider.

Поточний показник передачі зернових на кордоні з Угорщиною становить 47,6 вагона на добу, що на 4,1 одиниці більше, ніж тиждень тому.

Суттєво зросла і середньодобова передача зернових через українсько-словацькі прикордонні переходи, збільшившись на 4,6 вагона. Тепер через Словаччину прямує 19,5 одиниці на добу.

Також зросли обсяги транзиту до Румунії: щодоби в середньому рухається 11,4 вагона на добу, що на 0,84 одиниці перевищує показник минулого тижня.

Позитивна динаміка зафіксована й на західному напрямку: середньодобовий обсяг передачі зернових через українсько-польські прикордонні переходи зріс на один вагон і становить шість вагонів на добу. Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів і шротів становить 164 вагони на добу. Порівняно із жовтнем збільшення становить 29 одиниць.

Раніше повідомлялося, що за перші 25 діб листопада залізничною мережею було експортовано 2 мільйони 132 тисячі тонн зернових, що на 31% більше, ніж у жовтні, та на 1,9% більше, ніж торік у листопаді.