Експорт зернових залізницею у вересні впав майже на п’яту частину

Обсяг перевезень усіх вантажів за цей період склав 1,25 млн тонн / Depositphotos

За перші 16 днів вересня залізницею на експорт відправили 1 млн 48,9 тис. тонн зернових, що на 19,2% менше, ніж у серпні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року скорочення становить 8,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов уточнив, що у вересні на мережі було навантажено 981 тис. тонн зернових, що на 12,5% менше торік.

Загальний обсяг перевезень усіх вантажів за цей період склав 1,25 млн тонн, що на 10,2% менше, ніж минулого року, і на 11,4% нижче, ніж у серпні.

Більшість зерна — 979,5 тис. тонн (93,4%) — доставили у напрямку морських портів. До західних прикордонних переходів відправили лише 69,4 тис. тонн (6,6%).

Нагадаємо, що з початку вересня залізницею вже було експортовано майже 568 тис. тонн зернових.

Додамо, з початку 2025/2026 маркетингового року, тобто з 1 липня, Україна експортувала 5,028 млн тонн зернових та зернобобових культур. Для порівняння, за аналогічний період минулого року (станом на 13 вересня 2024 року) цей показник становив 8,59 млн тонн, тобто обсяги експорту сповільнилися. 

Автор:
Тетяна Гойденко