Цьогоріч Україна поставила на зовнішні ринки понад п'ять млн тонн зернових

В 2025 році Україна експортувала 5,028 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Експорт зернових України

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року експортувала 5,02 млн тонн зернових та зернобобових культур. Для порівняння, у аналогічний період минулого року (станом на 13 вересня 2024 року) цей показник становив 8,59 млн тонн.

Серед основних культур у поточному маркетинговому році лідирує пшениця – 3,42 млн тонн, ячмінь становить 685 тис. тонн, кукурудза – 890 тис. тонн. Жито наразі не експортувалося.

У вересні 2025 року Україна експортувала 900 тис. тонн зернових та зернобобових, у тому числі 776 тис. тонн пшениці, 110 тис. тонн ячменю та 4 тис. тонн кукурудзи.

Щодо експорту борошна, за період з початку 2025/2026 МР поставлено на зовнішні ринки 11,3 тис. тонн у перерахунку на зерно, з яких 10,9 тис. тонн становить пшеничне борошно, а 0,4 тис. тонн – інше.

Разом експорт зернових та борошна з початку року склав 5,04 млн тонн, що трохи перевищує показник лише по зернових. Для порівняння, у вересні 2024 року сумарний експорт становив 1,13 млн тонн.

Нагадаємо, сильні дощі на заході та півночі країни погіршили якість українського зерна. Експортні закупівельні ціни на фуражну пшеницю у середині серпня знизилися до 203–206 $/т з доставкою до портів Чорного моря.