Врожайність пшениці не тішить аграріїв: ціни на зернові зростатимуть

Українські аграрії розпочали жнива озимої пшениці. Але початкові показники врожайності поки що залишаються на невисокому рівні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють в аналітичному департаменті сільськогосподарського кооперативу "ПУСК", передає пресслужба Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР).

Низка врожайність

Зауважимо, першими до збору врожаю долучилися господарства Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

"Перші результати поки що не вражають — середня врожайність близько 2,1–2,15 т/га. Але це лише початок кампанії, і за сприятливих погодних умов ми прогнозуємо підвищення середніх показників", — зазначають аналітики.

За їхніми даними, погодні умови залишаються сприятливими для продовження жнив, оскільки опади на поточному та наступному тижні не прогнозуються, тож роботи в полі триватимуть без затримок.

Ринок зерна

Аналітики повідомляють, що на ринку зерна активність трейдерів зосереджена наразі на ячмені та ріпаку. Судна з пшеницею, за прогнозами, почнуть заходити до портів орієнтовно з 15–18 липня, тож ринок поки зберігає відносний спокій.

Ціни на пшеницю наразі коливаються в межах $210/т за третій клас на базисі CPT-порт. Експерти очікують поступового зростання до $230–240/т восени, а пік цін може припасти на грудень–лютий, коли вартість може досягти $250–260/т.

На світовому ринку також спостерігаються ознаки скорочення пропозиції зерна.

"США та РФ, як ключові експортери, мають серйозні проблеми з урожаєм. Це створює потенціал для подальшого зростання світових цін. Якщо втрати підтвердяться, вже в серпні–вересні можемо побачити $230–240 за тонну", — вважають аналітики.

Яким буде урожай зернових у 2025 році

За попередніми даними Мінагрополітики, врожай зернових в Україні у 2025 році може скоротитися на 10%, опустившись до приблизно 51 млн тонн порівняно з 56,7 млн тонн у 2024 році.

У 2025 році Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн дрібних зернових культур, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.

Урожай пшениці може становити від 20 до 22 мільйонів тонн, а остаточна цифра залежатиме від погодних умов і факторів, пов'язаних із війною.

Виробництво пшениці, за прогнозом USDA, у 2025 році становитиме близько 23 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж у 2021 році.

Загальний урожай олійних культур 2025 року може знизитися приблизно до 20,16 млн тонн із 21,18 млн тонн 2024 року, що частково пов'язано зі скороченням урожаю ріпаку на 600 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2024 році було намолочено 71,4 млн тонн врожаю зернових та олійних культур. Україна експортувала аграрної продукції на суму $24,5 млрд (59% у загальному експорті). Більшим цей показник був лише у 2021 році — тоді він сягнув $27,7 млрд.