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Україна скоротила експорт агропродукції на 23,8% у червні

агропродукція
Агроекспорт України скоротився майже на 24% / Depositphotos

У червні 2025 року обсяги експорту агропромислової продукції з України значно скоротилися. Загалом було відвантажено 3,4 мільйона тонн, що на 23,8% менше, ніж у травні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Зниження торкнулося майже всіх основних груп товарів. Зокрема:

  • Зернові культури: експорт впав на 26%, сягнувши 2,2 млн тонн. Найбільшу частку склали кукурудза (62%) та пшениця (37%).
  • Рослинні олії: відвантаження скоротилися на 32% до 356,5 тис. тонн. Основний об'єм припав на соняшникову олію (89%).
  • Макухи: експорт знизився на 14%, до 387,8 тис. тонн.
  • Інші види агропромислової продукції: експорт впав на 26% до 284,6 тис. тонн.

Виключення становлять лише олійні культури, обсяг експорту яких зріс на 8% (до 316,3 тис. тонн) завдяки активним поставкам сої.  

Прогноз на липень

За оцінкою УКАБ, попри червневе падіння, експерти очікують зростання обсягів експорту вже у липні. Це пов'язано з початком нового врожайного сезону та збиранням озимих культур. За прогнозами, значно збільшаться відвантаження пшениці, ріпаку та ячменю.

Фото 2 — Україна скоротила експорт агропродукції на 23,8% у червні

Нагадаємо, у березні 2025 року українські аграрії експортували 5,4 млн тонн сільськогосподарської продукції на загальну суму 2,1 млрд доларів США. Це становить 58% усього експорту країни за місяць і вкотре підтверджує ключову роль агросектору в економіці України навіть в умовах війни.

Автор:
Тетяна Бесараб