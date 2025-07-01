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Украина сократила экспорт агропродукции на 23,8% в июне

агропродукция
Агроэкспорт Украины сократился почти на 24% / Depositphotos

В июне 2025 года объемы экспорта агропромышленной продукции из Украины значительно сократились. В общей сложности было отгружено 3,4 миллиона тонн, что на 23,8% меньше, чем в мае.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Снижение коснулось почти всех основных групп товаров.

  • Зерновые культуры: экспорт упал на 26%, достигнув 2,2 млн тонн. Наибольшую долю составили кукуруза (62%) и пшеница (37%).
  • Растительные масла: отгрузки сократились на 32% до 356,5 тыс. тонн. Основной объем пришелся на подсолнечное масло (89%).
  • Жмыхи: экспорт снизился на 14%, до 387,8 тыс. тонн.
  • Прочие виды агропромышленной продукции: экспорт упал на 26% до 284,6 тыс. тонн.

Исключение составляют только масличные культуры, объем экспорта которых вырос на 8% (до 316,3 тыс. тонн) благодаря активным поставкам сои.

Прогноз на июль

По оценке УКАБ, несмотря на июньское падение, эксперты ожидают роста объемов экспорта уже в июле. Это связано с началом нового урожайного сезона и уборкой озимых культур. По прогнозам, значительно увеличатся отгрузки пшеницы, рапса и ячменя.

Фото 2 — Украина сократила экспорт агропродукции на 23,8% в июне

Напомним, в марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.

Автор:
Татьяна Бессараб