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Украина сократила экспорт агропродукции на 23,8% в июне
В июне 2025 года объемы экспорта агропромышленной продукции из Украины значительно сократились. В общей сложности было отгружено 3,4 миллиона тонн, что на 23,8% меньше, чем в мае.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.
Снижение коснулось почти всех основных групп товаров.
- Зерновые культуры: экспорт упал на 26%, достигнув 2,2 млн тонн. Наибольшую долю составили кукуруза (62%) и пшеница (37%).
- Растительные масла: отгрузки сократились на 32% до 356,5 тыс. тонн. Основной объем пришелся на подсолнечное масло (89%).
- Жмыхи: экспорт снизился на 14%, до 387,8 тыс. тонн.
- Прочие виды агропромышленной продукции: экспорт упал на 26% до 284,6 тыс. тонн.
Исключение составляют только масличные культуры, объем экспорта которых вырос на 8% (до 316,3 тыс. тонн) благодаря активным поставкам сои.
Прогноз на июль
По оценке УКАБ, несмотря на июньское падение, эксперты ожидают роста объемов экспорта уже в июле. Это связано с началом нового урожайного сезона и уборкой озимых культур. По прогнозам, значительно увеличатся отгрузки пшеницы, рапса и ячменя.
Напомним, в марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.