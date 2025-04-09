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Агроэкспорт в марте принес Украине $2,1 млрд: 58% всего экспорта
В марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд. долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.
Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.
В сравнении с мартом 2024 года стоимостные показатели агроэкспорта выросли на 87 миллионов долларов. Увеличение объясняется высокими мировыми ценами на отдельные товары и переориентацией на более маржинальные категории.
Наибольшими позициями в агроэкспорте стали:
- Кукуруза – $514 млн (2,4 млн тонн);
- Подсолнечное масло – $503 млн (441 тыс. тонн);
- Пшеница – $254 млн (1,1 млн. тонн);
- Соевые бобы – $150 млн (370 тыс. тонн);
- Мясо птицы – $95 млн. (41 тыс. тонн).
Коваль отметил, что мировые цены на продовольствие поддержали доходы украинских экспортеров. Так, подсолнечное масло продавали в среднем по $1 141 за тонну, мясо птицы – по $2 300, соевые бобы – по $407.
Также Украина демонстрирует положительную динамику экспорта переработанной продукции.
В марте экспорт:
- хлебобулочных изделий вырос на 24%,
- сливочного масла — на 254%,
- сыров – на 32%.
Среди основных импортеров украинской агропродукции остаются Турция, Италия, Испания, Египет и Нидерланды.
В марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 9,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. В общей структуре экспорта самый большой показатель продемонстрировали зерновые культуры.