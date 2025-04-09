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Агроэкспорт в марте принес Украине $2,1 млрд: 58% всего экспорта

Агроэкспорт
Агроэкспорт в марте составил $2,1 млрд/Виталий Коваль

В марте 2025 года украинские аграрии экспортировали 5,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 2,1 млрд. долларов США. Это составляет 58% всего экспорта страны за месяц и еще раз подтверждает ключевую роль агросектора в экономике Украины даже в условиях войны.

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Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

В сравнении с мартом 2024 года стоимостные показатели агроэкспорта выросли на 87 миллионов долларов. Увеличение объясняется высокими мировыми ценами на отдельные товары и переориентацией на более маржинальные категории.

Наибольшими позициями в агроэкспорте стали:

  • Кукуруза – $514 млн (2,4 млн тонн);
  • Подсолнечное масло – $503 млн (441 тыс. тонн);
  • Пшеница – $254 млн (1,1 млн. тонн);
  • Соевые бобы – $150 млн (370 тыс. тонн);
  • Мясо птицы – $95 млн. (41 тыс. тонн).

Коваль отметил, что мировые цены на продовольствие поддержали доходы украинских экспортеров. Так, подсолнечное масло продавали в среднем по $1 141 за тонну, мясо птицы – по $2 300, соевые бобы – по $407.

Также Украина демонстрирует положительную динамику экспорта переработанной продукции.

В марте экспорт:

  • хлебобулочных изделий вырос на 24%,
  • сливочного масла — на 254%,
  • сыров – на 32%.

Среди основных импортеров украинской агропродукции остаются Турция, Италия, Испания, Египет и Нидерланды.

В марте 2025 года Украина экспортировала 5,4 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК), что на 9,8% больше аналогичного показателя предыдущего месяца. В общей структуре экспорта самый большой показатель продемонстрировали зерновые культуры.

Автор:
Татьяна Гойденко