Украинский агроэкспорт в сезоне 2024/2025: какие у нас шансы против кремлевской дипломатии и демпинга зерном

Украина и страна-агрессор РФ традиционно являются нетто-экспортерами агропродукции и конкурируют на мировом рынке с похожим перечнем культур и сельхозсырья. Каждая из стран страдает от негативных факторов, хотя и имеет точки роста: Украине играет на руку стабильная работа зернового коридора, но вредит захват россиянами ее рынков сбыта в Азии и Африке. Delo.ua вместе с экспертами собрало подборку стран, рынки которых украинский агробизнес ни в коем случае не должен потерять, и какие направления перспективны для наращивания торговли.

Благодаря майским ограничениям ЕС на российскую с/х продукцию на мировом рынке сельхозсырья сформировалось разделение: россияне наращивают экспорт в страны Азии и Африки, а украинские — в Евросоюз. При этом россияне сильно демпингуют: например, подсолнечное масло продают с дисконтом до $50 к украинской, а подсолнечный шрот — $15-20.

Поэтому в текущем сезоне украинским аграриям следует максимально диверсифицировать каналы экспорта. Данный процесс уже запущен, и его ход будет зависеть от мировой конъюнктуры и возможностей Украины осуществлять поставки сельхозпродукции на три основных континента, где ждут украинское зерно.

Ключевые точки экспорта с/х культур в ЕС

Главные рынки Евросоюза, на развитии и сохранении торговли с которыми должна сосредоточиться Украина — Испания, Нидерланды и Италия, отмечает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль.

За время полномасштабной войны Испания стала крупнейшим потребителем украинского зерна. Инфографика: Delo.ua

Главная торговая стратегия по Испании — не перегреть этот рынок чрезмерным экспортом из Украины, подчеркивает он. В сентябре 2024 года испанские фермеры уже протестовали против украинского зерна, поэтому важно не допустить торгового противостояния, как это произошло с рядом восточноевропейских стран за прошедшие два года.

Другой традиционный импортер кукурузы из Украины – Нидерланды. До полномасштабной войны страна покупала даже больше этой культуры, чем Испания, на уровне 2 млн тонн в год. В 2022 году импорт кукурузы просел до 1,41 млн тонн с 2,266 млн тонн в 2021 году, но за девять месяцев 2024 года уже превысил 2,08 млн тонн.

Третьим крупнейшим покупателем украинских зерновых в ЕС является Италия, добавляет эксперт. Эта страна традиционно занимает место в ТОП-10 мировых покупателей украинской кукурузы, обычно импортируя 0,5-1,5 млн тонн ежегодно. За время полномасштабного вторжения ежегодный импорт кукурузы из Италии вырос в 2-3 раза. Аналогично за это время в несколько раз выросли и поставки украинской пшеницы, что приблизило Италию к десятке крупнейших импортеров этой культуры.

Гендиректор УАК также отмечает важность расширения торговых отношений с транзитными странами ЕС — Румынией и Польшей, которые фактически делают возможным экспорт зерна в ЕС и третьи страны.

Кроме того, у Украины есть у ЕС и локальные интересы. К примеру, Польша покупает украинский соевый шрот для животноводческого сектора, Германия — рапс для своих перерабатывающих заводов, Болгария — семена подсолнечника.

Все эти европейские рынки нужно контролировать, даже если сейчас против РФ введены пошлины. К сожалению, на отдельных рынках ЕС нам все равно приходится конкурировать со страной-агрессором. Поэтому для нас важны и потребители, и транзитеры, и страны с потенциалом роста экспорта Павел Коваль гендиректор УАК

ЕС уже принял существенные меры, чтобы предотвратить ввоз части российской и белорусской агропродукции, уточняет Александра Авраменко, председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Дальнейшее ужесточение санкционного давления в ближайшем сезоне не ожидается.

В 2024 году ЕС вполовину повысил импортные пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, гранулы из свекловичного жома и сушеный горох из РФ и Беларуси. Кроме того, эти товары потеряли доступ к тарифным квотам Евросоюза для третьих стран.

С другой стороны, в текущем сезоне (до конца июня 2025 года) новые пошлины на украинское зерно от официального Брюсселя также не ожидаются, уточняет посол по особым поручениям МИД Ольга Трофимцева. Однако не исключены локальные попытки подстрекательства отдельных групп фермеров в Польше, которые уже заявили о намерении блокировать движение грузового транспорта перед погранпереходом "Медика".

В текущем сезоне не ожидаем протестов уровня 2023 года. В ЕС сейчас хуже урожаи из-за погодных явлений, поэтому Евросоюз будет больше зависеть от импорта. Надеюсь, наш экспорт в этом сезоне будет более или менее свободно двигаться, а Украина сможет реализоваться как переработчик Ольга Трофимцева посол по особым поручениям МИД

В то же время она не советует переоценивать влияние европейских запретительных пошлин на РФ . В 2023 году Россия экспортировала в ЕС около 4 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки, что существенно меньше показателей Украины. О критичном ударе по экономике РФ говорить не стоит, но введенные ограничения все же сократят российский экспорт и снизят ее политическое влияние на страны ЕС и продовольственную безопасность организации.

Возможность отказа от транзита и потребления российской агропродукции рассматривается Литвой и Польшей, добавляет гендиректор УАК. Это не основные рынки Европы по объемам потребления, но они формируют политику ЕС, согласно которой страна-агрессор должна понести наказание за развязанную в Украине войну. Идею могут поддержать балтийские и скандинавские страны, но не стоит рассчитывать на полный отказ от крупнейших потребителей в ЕС от российского сельхозсырья в пользу Украины. Европейцы руководствуются стратегией собственной продовольственной безопасности, поэтому Украина должна думать не только о рынке ЕС как основном, но и об азиатских и африканских рынках.

Поставки зерна в Азию опираются на политические отношения

Серьезная проблема для украинского зерна на азиатских рынках – тесное политическое и торговое сотрудничество стран континента с Россией , отмечает Ольга Трофимцева. РФ объективно остается серьезным поставщиком зерновых и масличных культур на Средний и Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

Тем не менее Украина является заметным игроком на азиатских рынках. С началом войны украинская продукция не пропала с этого континента, отечественные экспортеры и зернотрейдеры смогли достаточно быстро адаптироваться к новым условиям и частично восстановить свое присутствие на этих рынках. Впрочем, за последние годы существенно сократились поставки украинской агропродукции в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Ирак, Филиппины, Йемен и Пакистан.

В Азии есть страны, рынки которых Украина может считать потерянными на годы, добавляет посол по особым поручениям МИД. Это Иран, крупный потребитель сельхозпродукции, страна-соучастник российской агрессии, как и страна-изгой КНДР. Между Ираном и Украиной есть потенциал для взаимовыгодной торговли зерном, и украинские дипломаты еще до полномасштабного вторжения пытались наладить сотрудничество. К сожалению, эта страна выбрала союзниками врагов Украины, поэтому любая торговля в обозримом будущем невозможна.

Ключевые импортеры агропродукции в Азии — Китай, Индонезия и Турция, рассказывает Павел Коваль.

Китай до войны был традиционно крупнейшим покупателем украинской кукурузы и ячменя, поставки в 2020-2021 гг. достигали 8 млн тонн и 3 млн тонн соответственно. В первый год российского вторжения экспорт кукурузы упал почти вдвое, а ячменя — в десять раз. В 2023-2024 гг. он возобновляется, но ситуацию усугубляет жесткое государственное регулирование и постоянный пересмотр разрешенных объемов импорта той или иной продукции. Кроме того, в Китае более жесткие требования к импортной агропродукции по сравнению с другими рынками региона.

Война только усугубляет и без того нелегкие отношения с Китаем, поскольку он поддерживает тесное сотрудничество с РФ. Поэтому дипломатия и торговля с Китаем должна быть крайне осторожной Павел Коваль гендиректор УАК

Другой ключевой рынок — Индонезия, густонаселенный и постоянно растущий рынок, частично утерянный за время войны. До полномасштабного вторжения Индонезия входила в ТОП-3 экспортных рынка пшеницы для Украины с объемом около 3 млн тонн ежегодно. В 2022 году этот показатель упал до 0,35 млн тонн, в 2023 — увеличился до 0,66 млн тонн, а за 9 месяцев 2024 года в страну поставлено 1,96 млн тонн.

За последние два года позиции на рынке пшеницы Индонезии усилили Австралия и РФ. Этот рынок на 280 млн человек очень интересен для Украины из-за быстрого роста населения и потребления, там практически ежегодно возникают дополнительные торговые ниши. Украина должна обязательно работать по этому направлению, уточняет гендиректор УАК.

Третий ключевой рынок – Турция, сосед Украины в черноморском регионе. Она входит в ТОП-10 торговых партнеров Украины, является значительным покупателем ее основных зерновых культур: пшеницы, кукурузы и ячменя. Страна традиционно импортирует около 1 млн тонн украинской кукурузы в год, в то время как ввоз пшеницы и ячменя активно регулирует импортными пошлинами.

Ключевые направления аграрного экспорта из Украины. Инфографика: Delo.ua

Благодаря Черноморской инициативе, организованной при посредничестве Турции и ООН, эта страна стала в 2022-2023 гг одним из основных импортеров агропродукции из Украины, напоминает Павел Коваль. За этот период страна завезла более 400 тыс. тонн ячменя и заняла первое место среди импортеров, опередив традиционного лидера – Китай. Касательно пшеницы, в 2022 и 2023 гг. Турция импортировала более 2 млн тонн, заняв соответственно первое и второе место среди импортеров.

Турция, как и Китай, тесно сотрудничает с РФ, уточняет эксперт. Однако она будет всегда оставаться важным партнером Украины в черноморском регионе благодаря удобной логистике и геополитическим предпосылкам. Поэтому отношения между странами будут основываться не только на аграрных и торговых вопросах, но и по многим другим компонентам, в том числе вопросам безопасности.

Перспективы торговли с Африкой

В 2023 году Украина экспортировала в африканские страны 5,7 млн тонн зерновых культур, тогда как за девять месяцев 2024 года этот показатель уже превысил 7,8 млн тонн, рассказывает руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин. Однако это лишь работа по возвращению на традиционные рынки: до войны их экспорт достигал 12-13 млн тонн в год.

За время войны экспортные отгрузки украинской агропродукции растут, но присутствие РФ в африканском дипломатическом поле усложняет Украине коммуникацию . Это отмечал Николай Сольский, на то время украинский министр агрополитики, после визита в Нигерию, Гану и Сенегал в начале 2023 года. По его словам, на неофициальном уровне представители этих стран понимают агрессивный характер развязанной Россией войны, но на официальном уровне не всегда готовы об этом заявить из-за политических и торговых связей со страной-агрессором.

Ольга Трофимцева подчеркивает, что за последний год на африканском направлении значительно активизировались украинские дипломаты и МИД, однако о новых прорывных контрактах пока говорить рано. Действительно Украина постоянно проводит совместные мероприятия со странами Африки, устанавливаются новые контакты B2B, ведь без этого диалога украинский бизнес выпадет с рынков, на которых демпингует Россия. В целом, украинские торговые отношения с Африкой — это работа вдолгую, как с точки зрения экспорта, так и в вопросе уменьшения зависимости африканских стран от импортного продовольствия.

Украина может не только экспортировать агропродукцию в Африку, но и стать партнером по развитию технологий на континенте, чтобы они самостоятельно выращивали и перерабатывали зерно в кооперации с нашим бизнесом Ольга Трофимцева посол по особым поручениям МИД

Ключевым рынком Африки для Украины Павел Коваль называет Египет, другие важные — Ливия, Алжир, Тунис. Египет традиционно покупает больше всего на континенте украинской пшеницы, входит в ТОП-5 импортеров кукурузы, иногда покупает ячмень. До войны он ввозил ежегодно более 3 млн тонн пшеницы и кукурузы, но с началом войны потерял лидерство.

Украину в Египте частично заместила российская продукция, частично — продукция европейских стран, в том числе Румынии и Франции. До полномасштабного вторжения Украина была самым крупным поставщиком зерна в эту страну, но в 2023 году эта доля сократилась до 12%, тогда как российская увеличилась почти до 70%. В 2024 году ситуация для Украины улучшается, однако все еще не достигла довоенного уровня.

Динамика африканского импорта агропродукции из Украины за время войны. Инфографика: Delo.ua

Украина никогда не была ключевым игроком на африканском рынке сельхозсырья и не могла определять там ценовую политику. К сожалению, страны этого континента не вводят санкции против России, как это происходит в ЕС, поэтому ее статус-кво здесь сохранится и дальше, констатирует эксперт.

Прогноз на текущий сезон

Собеседники издания сходятся во мнении, что текущий маркетинговый сезон станет для украинских зернотрейдеров и аграриев успешнее предыдущего . Это возможно при продолжении функционирования зернового коридора и сохранения хотя бы нынешней ситуации с безопасностью в Украине.

Павел Коваль приводит основные точки роста аграрного экспорта в сезоне:

Сокращение валового урожая еще на 8-10% по сравнению с 2023/2024 МГ, до 69-70 млн тонн зерновых, масличных и бобовых культур. Безусловно, экспортный потенциал во время войны уступает довоенным 100+ млн тонн, но для агробизнеса текущий сезон может быть более комфортным из-за роста мировых цен на продовольствие и меньшей загрузки экспортной инфраструктуры. Если объемы разрушений Россией логистической инфраструктуры не будут расти, а порты Большой Одессы и Дуная сохранят текущий режим работы — Украина сможет вывезти необходимые объемы урожая; Цены на агросырье на внутреннем рынке в этом сезоне более благоприятны для аграриев и экспортеров по сравнению с прошлым сезоном. Если они особо не изменятся, для Украины сезон 2024/2025 станет успешнее двух прошлых сезонов; Структура посевов в этом году примерно соответствует последним трем годам, но фермеры адаптируются к экспортным ценам. К примеру, растут площади под экспортно привлекательными соевыми бобами, тогда как ячменя выращено существенно меньше, поскольку на него сейчас сложнее найти покупателя за границей.

В целом Украина в сезоне 2024/1025 МГ уже вышла на хорошие темпы экспорта на традиционные европейские рынки, но также должна возвращаться на традиционные рынки других континентов. Ключевая десятка экспортеров, с которыми Украина вынуждена "толкаться локтями" — Латинская Америка (Аргентина и Бразилия), Канада, Австралия, ЕС, РФ, добавляет гендиректор УАК.

Что касается покупателей, он советует украинскому бизнесу обращать внимание на сельскохозяйственные контракты стран Африки в целом, особенно Египта, Алжира, Пакистана. При этом интересны как государственные тендеры на поставку агросырья, так и частные.

Несмотря на значительные потери украинского агросектора за время войны, драматической потери рынков сбыта в пользу РФ не случилось , напоминает Ольга Трофимцева. Агросектор внутри страны понес значительные потери, и ключевым станет вопрос восстановления, разминирования и прочих. При условии сохранения доступа к морю, сотрудничество с другими странами можно возобновить значительно быстрее, причем не только наверстать объемы, но и расти до довоенных показателей.

Страна-агрессор ведет против нас тотальную войну на истощение, и в экономике тоже. Враг видит нашу силу именно в сфере АПК. Поэтому в будущем, вероятно, будут попытки снова склонить нас к каким-либо видам переговоров, в том числе с участием Турции, ООН и т.д Ольга Трофимцева посол по особым поручениям МИД

Прогноз на предстоящий сезон скорее положительный, добавляет она. Украинский агросектор на примере развития частных экспортных путей через порты Дуная уже продемонстрировал свою адаптивность — за очень короткое время этот торговый коридор заработал и без государственных вмешательств. Поэтому экспортные вызовы на текущий сезон сейчас выглядят вполне реалистичными для Украины.