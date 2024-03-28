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Торговля агропродукцией с РФ: какие страны ЕС покупают российское зерно
Европейский Союз в 2023 году импортировал 2,5 млн. тонн агропродукции из страны-агрессора РФ. Крупнейшим импортером российского зерна стала Италия, на втором месте оказалась Латвия.
Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает Укринформ.
ЕС импортировал 2,5 млн тонн российской агропродукции
"Что касается торговли с Россией, то в последнее время ЕС устанавливает определенные барьеры для нее и вводит тарифы, которые сокращают импорт зерна из России. Общий объем такого импорта по всему Европейскому Союзу составил около 2,5 млн тонн в 2022 году - 1 млн. тонн зерна и 1,5 млн тонн подсолнечника. В 2023 году этот объем остался почти неизменным", - отметил Войцеховский.
По его словам, самым крупным импортером российского зерна была Италия – 478 тыс. тонн, на втором месте Латвия – 360 тыс. тонн, определенное количество получала также Литва.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как подчеркнул еврокомиссар, небольшую часть российской зерновой продукции в прошлом году импортировала также Эстония. Для Польши объем такого импорта составлял 3500 тонн зерна и 4000 тонн подсолнечника, что в целом является очень небольшим объемом аграрного импорта.
Сельскохозяйственный импорт из России в такие страны, как Венгрия и Словакия, по данным Войцеховского, также оставался на низком уровне.
Европейский чиновник напомнил, что торговля агропродукцией с РФ остается "чувствительным вопросом".
"Сейчас мы открыты для введения ограничений аграрного импорта из России. Но мы должны помнить, что торговля идет в обе стороны. Европейский Союз экспортировал в Россию сельскохозяйственных товаров на 7 млрд в 2023 году и импортировал оттуда товаров на 2 млрд евро. Мы должны учитывать этот фактор", - подчеркнул Войцеховский.
ЕС повысит пошлины на зерно из РФ и Беларуси
Европейская комиссия утвердила предложение повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Дополнительные пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли.
Как ранее сообщало издание Financial Times, Европейская комиссия введет пошлину в размере 95 евро (103,26 доллара) за тонну зерновых из России и Белоруссии. Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.
Напомним, еще в январе 2024 г. страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.
22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.
Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуссии.
Теперь балтийская страна требует принять подобные меры и ввести санкции против российского аграрного экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку продукция может быть заменена товарами из Украины.
Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.
Источник фото: ua.depositphotos.com