Торговля агропродукцией с РФ: какие страны ЕС покупают российское зерно

Европейский Союз в 2023 году импортировал 2,5 млн. тонн агропродукции из страны-агрессора РФ. Крупнейшим импортером российского зерна стала Италия, на втором месте оказалась Латвия.

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Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает Укринформ.

ЕС импортировал 2,5 млн тонн российской агропродукции

"Что касается торговли с Россией, то в последнее время ЕС устанавливает определенные барьеры для нее и вводит тарифы, которые сокращают импорт зерна из России. Общий объем такого импорта по всему Европейскому Союзу составил около 2,5 млн тонн в 2022 году - 1 млн. тонн зерна и 1,5 млн тонн подсолнечника. В 2023 году этот объем остался почти неизменным", - отметил Войцеховский.

По его словам, самым крупным импортером российского зерна была Италия – 478 тыс. тонн, на втором месте Латвия – 360 тыс. тонн, определенное количество получала также Литва.

Как подчеркнул еврокомиссар, небольшую часть российской зерновой продукции в прошлом году импортировала также Эстония. Для Польши объем такого импорта составлял 3500 тонн зерна и 4000 тонн подсолнечника, что в целом является очень небольшим объемом аграрного импорта.

Сельскохозяйственный импорт из России в такие страны, как Венгрия и Словакия, по данным Войцеховского, также оставался на низком уровне.

Европейский чиновник напомнил, что торговля агропродукцией с РФ остается "чувствительным вопросом".

"Сейчас мы открыты для введения ограничений аграрного импорта из России. Но мы должны помнить, что торговля идет в обе стороны. Европейский Союз экспортировал в Россию сельскохозяйственных товаров на 7 млрд в 2023 году и импортировал оттуда товаров на 2 млрд евро. Мы должны учитывать этот фактор", - подчеркнул Войцеховский.

ЕС повысит пошлины на зерно из РФ и Беларуси

Европейская комиссия утвердила предложение повысить тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Дополнительные пошлины ЕС лишат российскую экономику еще одного важного источника прибыли.

Как ранее сообщало издание Financial Times, Европейская комиссия введет пошлину в размере 95 евро (103,26 доллара) за тонну зерновых из России и Белоруссии. Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Напомним, еще в январе 2024 г. страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.

22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуссии.

Теперь балтийская страна требует принять подобные меры и ввести санкции против российского аграрного экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку продукция может быть заменена товарами из Украины.

Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Источник фото: ua.depositphotos.com