Латвия первой в ЕС запретила импорт "кровавого" зерна из России и Белоруссии

Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Об этом сообщило издание LSM.lv.

Правительство Латвии отклонило первоначальное предложение оппозиционных членов "Национального союза", которое предусматривало запрет на поставку сельскохозяйственной и переработанной сельхозпродукции из России и Беларуси с 24 февраля 2024 года.

В то же время парламент одобрил альтернативный законопроект, подготовленный Министерством сельского хозяйства и поддержанный бюджетной комиссией Сейма. За него проголосовали 69 депутатов, при этом против высказались 9.

Согласно одобренному законопроекту, запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, остающуюся в Латвии, а не на продукцию, транспортируемую в другие страны-члены Европейского Союза (ЕС).

Отмечается, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии планируется запретить до июля 2025 года.

Поправки, поддержанные Сеймом, запрещают также ввоз в Латвию сельскохозяйственной и кормовой продукции из России или Беларуси из других третьих стран.

Правительство должно в течение 14 дней со дня вступления в силу этих поправок определить в нормативных актах перечень конкретных продуктов, которые запрещено ввозить в Латвию.

Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.

Также сообщалось, что в 2023 году по сравнению с 2022-м Латвия импортировала из РФ на 200 000 тонн больше продовольственного зерна: в 2023 году через латвийские пограничные пункты из РФ в Европейский союз было завезено более 535 000 тонн зерновых продуктов, годом ранее было 337 000 тонн.

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