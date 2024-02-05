В январе Украина экспортировала рекордное количество продукции с начала войны

В январе 2024 Украина вышла на рекордный показатель физических объемов экспорта за все время полномасштабной войны. Отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции. Впервые к экспортным операциям привлекли судно, застрахованное от военных рисков по программе UNITY.

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Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн. тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн. тонн было вывезено морским транспортом", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, в Минэкономики оптимистично настроены по поводу дальнейших объемов экспорта.

Кроме того, в прошлом месяце к погрузке в портах Большой Одессы направилось первое судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY.

Стоимость страховки указанного судна составила 0,75% стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI.

"Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и большую выручку", - отметила Свириденко.

Она добавила, что это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять по морю контейнеры.

"А это станет возможным только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок возобновится. Поэтому для нас так важно, что страхование становится более доступным и фактически используется для экспорта украинской продукции", - подчеркнула глава Минэкономики.

Она напомнила, что программа страхования судов Unity, которую Правительство Украины реализует совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT, призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины, что будет способствовать в том числе увеличению объемов экспорта.

Общий объем покрытия по программе составляет 50 млн. долларов. По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одном тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет 4 млрд. грн.

Украина рассчитывает, что в перспективе такие страховые инструменты будут расширены и на другие виды экспорта.

Заметим, в 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости

Судоходство в Черном море

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus .

Сейчас временный морской коридор, который Украина использует для экспорта грузов как альтернативу "зерновому коридору", вышел на мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Через порты Большой Одессы временным зерновым коридором за шесть месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира с помощью 661 судна.