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Транспорт
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Украина экспортировала через порты Большой Одессы уже более 20 млн тонн грузов

Украина экспортировала через порты Большой Одессы уже более 20 млн тонн грузов
Украина экспортировала через порты Большой Одессы уже более 20 млн. тонн грузов. Фото: Мининфраструктуры

Через порты Большой Одессы временным зерновым коридором за шесть месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира с помощью 661 судна.

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Об этом написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он сообщил, что из этого количества 14,3 млн тонн составляет сельскохозяйственная продукция и объем перевалки в портах Большой Одессы растет.

"14,3 млн тонн – это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - написал Кубраков.

В частности, в январе было экспортировано 6,3 миллиона тонн, что почти достигло довоенных показателей. В настоящее время к портам приближаются еще 104 судна, которые должны забрать более 3 миллионов тонн грузов.

Добавим, что на 8 января с начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

Временный зерновой коридор

Украина создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые двигаются к или из морских портов Украины после того, как в июле Россия вышла из "зернового соглашения". При этом военные предостерегают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

Позже спикер Военно-морских сил ВСУ, Дмитрий Плетенчук рассказал, что временный морской коридор вернулся на те мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Автор:
Татьяна Гойденко