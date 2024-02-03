Украина экспортировала через порты Большой Одессы уже более 20 млн тонн грузов

Через порты Большой Одессы временным зерновым коридором за шесть месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов в 32 страны мира с помощью 661 судна.

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Об этом написал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он сообщил, что из этого количества 14,3 млн тонн составляет сельскохозяйственная продукция и объем перевалки в портах Большой Одессы растет.

"14,3 млн тонн – это продукция украинских аграриев. Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность мира", - написал Кубраков.

В частности, в январе было экспортировано 6,3 миллиона тонн, что почти достигло довоенных показателей. В настоящее время к портам приближаются еще 104 судна, которые должны забрать более 3 миллионов тонн грузов.

Добавим, что на 8 января с начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

Временный зерновой коридор

Украина создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые двигаются к или из морских портов Украины после того, как в июле Россия вышла из "зернового соглашения". При этом военные предостерегают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

Позже спикер Военно-морских сил ВСУ, Дмитрий Плетенчук рассказал, что временный морской коридор вернулся на те мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.