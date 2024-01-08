Украина экспортировала временным морским коридором уже 15 млн тонн грузов

С начала работы временного морского коридора в августе 2023 года из Украины экспортировали 15 млн. тонн продукции, в том числе 10 млн. тонн агропродукции.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Почти 15 млн тонн грузов экспортировано через украинский коридор за 5 месяцев. Из них 10 млн тонн – продукция наших аграриев", – отметил Кубраков.

По его словам, за 5 месяцев работы коридора в украинские порты на Черном море под загрузку зашли 469 новых судов.

В настоящее время 39 судов загружаются в порты Одесса, Черноморск, Южный.

Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Судоходство в Черном море

В июле Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что экспортный потенциал украинских портов из-за агрессии РФ снизился на 40%.

14 ноября Украина совместно с пулом британских страховых компаний создала специальный механизм, который сделает зерновой коридор более доступным для экспортеров.

25 ноября, во время саммита Grain from Ukraine в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о наличии договоренности с несколькими государствами о передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих временным гуманитарным коридором.