Экспортный потенциал украинских портов снизился на 40%, – Мининфраструктуры

После выхода РФ из зерновой сделки страна-агрессор совершила 17 массированных атак по украинским портам. Их экспортный потенциал снизился на 40%. Об этом 13 октября сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"17 массированных атак с момента выхода России из зерновой сделки, снижение на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс. тонн уничтоженного зерна – это попытка России углубить продовольственный кризис в странах, которые зависят от украинских продуктов", – написал он.

По словам чиновника, РФ создает угрозы для судоходства в Черном море, однако украинские военные знают, как дать ощутимый отпор оккупантам. Благодаря этому украинская сторона создала коридор для гражданских суден.

По состоянию на 13 октября 21 судно воспользовались коридором для экспорта, а 25 суден зашли в порты под загрузку.

Выход РФ из зерновой сделки: последствия

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

С этого времени Украина была вынуждена использовать для экспорта зерна преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В августе Украина открыла временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако сначала судна, воспользовавшиеся коридором, делали это для эвакуации. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданских судна использовали маршрут на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.