Зеленский предлагает создать зерновые хабы в Африке: переговоры уже начались

Украина может создать зерновые хабы в особо чувствительных зонах, например в портах Африки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Целей устойчивого развития, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, это необходимо для предотвращения любых потрясений на мировом продовольственном рынке.

"Мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки. Мы уже начали переговоры о таких возможностях. Какой бы ни была проблема, сотрудничество может дать решение", – высказался Зеленский.

Президент отметил, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности.

"Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства для Черноморской зерновой инициативы, а также гуманитарной инициативе "Зерно из Украины", – рассказал он.

Как добавил Зеленский, украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Ирака, Пакистана, Турции, Йемена и других стран. Кроме того, из транзитных портов продукция доставлена в Эфиопию и Судан. В общей сложности речь идет о 32 миллионах тонн продовольствия.

Выход РФ из зерновой сделки: как Украина экспортирует продовольствие

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

С того времени Украина использует для экспорта зерна преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

В августе были открыты временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако коридор использовался для эвакуации суден из Украины. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданские судна воспользовались маршрутом на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.