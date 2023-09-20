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Зеленский предлагает создать зерновые хабы в Африке: переговоры уже начались
Украина может создать зерновые хабы в особо чувствительных зонах, например в портах Африки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Целей устойчивого развития, передает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, это необходимо для предотвращения любых потрясений на мировом продовольственном рынке.
"Мы можем создать хабы на миллионы тонн зерна в год в особо чувствительных зонах, например в портах Африки. Мы уже начали переговоры о таких возможностях. Какой бы ни была проблема, сотрудничество может дать решение", – высказался Зеленский.
Президент отметил, что Украина никогда не откажется от роли гаранта глобальной продовольственной безопасности.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Никто не ожидал от нас, что мы сможем вытеснить российский флот из наших черноморских вод и предоставить больше пространства для Черноморской зерновой инициативы, а также гуманитарной инициативе "Зерно из Украины", – рассказал он.
Как добавил Зеленский, украинский экспорт продовольствия достиг берегов Алжира, Джибути, Египта, Кении, Ливии, Ливана, Марокко, Сомали, Туниса, Бангладеш, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Шри-Ланки, Таиланда, Вьетнама, Ирака, Пакистана, Турции, Йемена и других стран. Кроме того, из транзитных портов продукция доставлена в Эфиопию и Судан. В общей сложности речь идет о 32 миллионах тонн продовольствия.
Выход РФ из зерновой сделки: как Украина экспортирует продовольствие
17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.
С того времени Украина использует для экспорта зерна преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.
В августе были открыты временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако коридор использовался для эвакуации суден из Украины. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданские судна воспользовались маршрутом на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.