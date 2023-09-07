Украина предложила Турции возобновить работу "зернового коридора" без России

Украинская сторона передала Турции предложение возобновить работу "зернового коридора" без России, но ответа от Стамбула пока не получила.

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Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это действительно рациональный путь", - сказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам Боднара, поскольку отсутствуют какие-либо экспортные ограничения по украинской продукции для судов, проходящих через этот гуманитарный коридор, такой альтернативный вариант может стать одним из основных инструментов для разрешения ситуации.

Он отметил, что во время действия "зернового соглашения" также отмечались неоднократные случаи, когда страна-агрессор пыталась ограничить проход кораблей к украинским портам или регулировать доступ к определенным украинским портам. Кроме этого, были установлены ограничения по перечню продукции, которую можно было экспортировать из Украины.

"Мы, конечно, занимаем конструктивную позицию в отношении наших партнеров – Турции и ООН и посредников и будем производить механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с России – это абсолютно ложный путь", – заверил Боднар.

По его словам, сейчас происходит взаимодействие между Турцией и ООН в связи с последствиями переговоров, которые ведутся как с Украиной, так и с Россией с целью разработки общих позиций. Участники процесса ожидают переговоров между двумя странами на самом высоком уровне. По данным посла, такая встреча может состояться в ближайшие дни или в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

4 сентября во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна обсудить Черноморское зерновое соглашение, но к контрекенному решению дело не дошло.

Напомним, Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.