В Турции считают рискованными альтернативные пути экспорта украинского зерна

В Турции считают, что альтернативные Черноморской зерновые инициативе пути вывоза украинского зерна могут быть рискованными. Анкара прилагает усилия для возобновления работы "зернового коридора".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан журналистам во время визита в Киев, передает TRT Haber.

"К сожалению, оно ("зерновое соглашение" - Delo.ua) по состоянию на 17 июля завершилось. Мы знаем, что сейчас идет поиск альтернативных путей экспорта зерна. Но мы также видим, что эти пути не могут быть альтернативой начальной инициативе и несут риски. Необходимо возобновить процесс как можно скорее, пока не были потеряны достижения Черноморской инициативы. Вот почему мы будем продолжать вести диалог со всеми сторонами на всех уровнях", - отметил он.

По его словам, возобновление работы "зернового соглашения" является приоритетом для Турции.

"Эта инициатива занимает особое место в мировой продовольственной безопасности и гуманитарных усилиях. Наш президент (Реджеп Эрдоган - Delo.ua) ведет очень системную работу по этому вопросу. По этому вопросу происходит непрерывное общение и обмен мнениями с очень большой группой, включая Украину, ООН, Россию, европейских и некоторых американских игроков", – пояснил министр.

Он также добавил, что Турция не одобряет российские атаки на украинские порты.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по увеличению использования альтернативных путей экспорта украинского зерна.

Тем временем РФ, Турция и Катар, по данным Bild, готовят трехстороннюю договоренность, которая заменит зерновое соглашение и будет предусматривать поставки российского продовольствия в бедные страны.

А турецкое издание Sabah сообщало, что Украина и Россия могут обсудить возобновление зернового соглашения в Стамбуле.