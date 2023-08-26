У Туреччині вважають ризикованими альтернативні шляхи експорту українського зерна

У Туреччині вважають, що альтернативні Чорноморській зернові ініціативі шляхи вивезення українського зерна можуть бути ризикованими. Анкара докладає зусиль для відновлення роботи "зернового коридору".

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан журналістам під час візиту до Києва, передає TRT Haber.

"На жаль, вона ("зернова угода" - Delo.ua) станом на 17 липня завершилася. Ми знаємо, що зараз йде пошук альтернативних шляхів експорту зерна. Але ми також бачимо, що ці шляхи не можуть бути альтернативою початковій ініціативі та несуть ризики. Необхідно відновити процес якомога швидше, поки не було втрачено здобутки Чорноморської ініціативи. Ось чому ми продовжуватимемо вести діалог з усіма сторонами на всіх рівнях", - зазначив він.

За його словами, відновлення роботи "зернової угоди" є пріоритетом для Туреччини.

"Ця ініціатива займає особливе місце у світовій продовольчій безпеці та гуманітарних зусиллях. Наш президент (Реджеп Ердоган - Delo.ua) веде дуже системну роботу з цього питання. З цієї нагоди відбувається безперервне спілкування та обмін думками з дуже великою групою, включаючи Україну, ООН, Росію, європейських та деяких американських гравців", - пояснив міністр.

Він також додав, що Туреччина не схвалює російські атаки на українські порти.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Тим часом РФ, Туреччина й Катар, за даними Bild, готують тристоронню домовленість, яка замінить зернову угоду і передбачатиме постачання російського продовольства до бідних країн.

А турецьке видання Sabah повідомляло, що Україна та Росія можуть обговорити відновлення зернової угоди в Стамбулі.