Україна та РФ можуть обговорити відновлення зернової угоди в Стамбулі, – ЗМІ

Туреччина працює над пропозиціями щодо відновлення зернової угоди. Перемовини щодо цього питання можуть пройти в Стамбулі, повідомляє Sabah.

Як зазначає видання, після того, як РФ вийшла з угоди, ціни на зерно в слаборозвинених країнах зросли на 15%. Протягом місяця після припинення ініціативи в Україні внаслідок обстрілів було зіпсовано 220 тис. тонн зерна, яких було достатньо, щоб прогодувати 810 тис. людей протягом року.

Наразі триває робота над тим, щоб відновити функціонування зернового коридору й запобігти глобальним проблемам.

"Технічні переговори між Москвою та Києвом щодо активації коридору можуть відбутися в Стамбулі", – йдеться в матеріалі.

При цьому Sabah пише, що з 33 млн тонн зерна, які було експортовано з України в рамках зернової угоди, 40% пішли в Європу, тоді як 12% – в Африку і 5% – на Близький Схід. Наразі на столі є пропозиції щодо більш справедливого розподілу продовольства, яке проходить через коридор, і надання пріоритету бідним країнам.

В Анкарі хочуть вирішення проблем і продовження угоди на більш тривалий термін.

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

На початку серпня український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Тайїп Ердоган координують зусилля з повернення Росії до зернової угоди.

Нещодавно в Україні відкрили тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. 16 серпня таким коридором скористалося перше судно.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало, що США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та її сусідами щодо збільшення використання альтернативних шляхів експорту українського зерна.

Тим часом РФ, Туреччина й Катар, за даними Bild, готують тристоронню домовленість, яка замінить зернову угоду і передбачатиме постачання російського продовольства до бідних країн.

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