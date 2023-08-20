Украина и РФ могут обсудить возобновление зернового соглашения в Стамбуле, – СМИ

Турция работает над предложениями по возобновлению зернового соглашения. Переговоры по этому вопросу могут пройти в Стамбуле, сообщает Sabah.

Как отмечает издание, после того, как РФ вышла из соглашения, цены на зерно в слаборазвитых странах выросли на 15%. В течение месяца после прекращения инициативы в Украине из-за обстрелов было испорчено 220 тыс. тонн зерна, которых было достаточно, чтобы прокормить 810 тыс. человек в течение года.

Сейчас идет работа над тем, чтобы возобновить функционирование зернового коридора и предотвратить глобальные проблемы.

"Технические переговоры между Москвой и Киевом по активации коридора могут состояться в Стамбуле", – говорится в материале.

При этом Sabah пишет, что из 33 млн тонн зерна, экспортированных из Украины в рамках зернового соглашения, 40% ушли в Европу, тогда как 12% - в Африку и 5% - на Ближний Восток. Сейчас на столе есть предложения касательно более справедливого распределения продовольствия, которое проходит через коридор, и предоставления приоритета бедным странам.

В Анкаре хотят разрешения проблем и продления соглашения на более длительный срок.

Что происходит после выхода РФ из зерновой сделки?

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

После этого российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В начале августа украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган координируют усилия по возвращению России к зерновому соглашению.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся к морским портам или через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями по увеличению использования альтернативных путей экспорта украинского зерна.

Тем временем РФ, Турция и Катар, по данным Bild, готовят трехстороннюю договоренность, которая заменит зерновое соглашение и будет предусматривать поставки российского продовольствия в бедные страны.

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